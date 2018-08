Farne a meno sarebbe l' Apocalisse

Appendiabiti a muro di design : 5 motivi per cui non potrai Farne a meno : Per lunghissimo tempo l’Appendiabiti ha svolto la sua funzione con una forma e un posizionamento ben precisi all’interno dell’ambiente domestico

Doposole - tutte le ragioni per cui non puoi Farne a meno : Addio alle abbronzature scurissime, risultato di lunghe giornate sotto il solleone (ore più calde comprese): le donne italiane oggi sono più attente alla salute della pelle rispetto alle loro madri. La conferma arriva da uno studio del colosso L’Oréal, in base al quale le donne sono molto più attente alla salute rispetto al passato e alla pelle color carbone preferiscono una doratura luminosa effetto glow, in linea con i best trend del ...

La giornata mondiale del selfie : perché non possiamo Farne a meno : (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures) Oggi è la giornata mondiale del selfie. Me lo ha ricordato Facebook con una notifica, come uno spacciatore che ti ricorda che è la giornata mondiale dell’acquisto di droga illegale. Il selfie, insieme a una soglia d’attenzione che non supera i 6 secondi, è una delle principali invenzioni contestuali all’evoluzione che ha trasformato i “cellulari” in “smartphone”. Le avvisaglie di questo ...