Falck Renewables | perfezionata acquisizione di Windfor

Piazza Affari : le vendite travolgono Falck Renewables : A picco la società attiva nella green economy , che presenta un pessimo -3,1%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Falck Renewables mantiene forza ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 18% - - slancio per Falck Renewables : Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.485,75 in crescita ...

Piazza Affari : spinge in avanti Falck Renewables : Grande giornata per la società attiva nella green economy , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Energia - Falck Renewables : acquisito progetto eolico 10mw : Roma, 25 lug., askanews, - Falck Renewables SpA annuncia oggi la sottoscrizione con Ascia Renovables SL di un contratto preliminare, signing, per l'acquisizione di un progetto eolico, nella regione ...

Falck Renewables - controllata Vector Cuatro acquisisce Windfor : Teleborsa, - Falck Renewables, tramite la controllata Vector Cuatro , ha siglato un accordo per l'acquisizione del 100% di Windfor . L'azienda è leader in Italia nei servizi di technical advisory per ...

Nuovo spunto rialzista per Falck Renewables : Avanza la società attiva nella green economy , che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Falck ...

Falck Renewables vola sulle ali della crescita negli USA : Giornata di guadagni a Piazza Affari per le azioni di Falck Renewables che fanno un balzo del 5,20%. A dare la spinta al titolo della società attiva nel settore delle energie rinnovabili la firma e il ...

Si muove a passi da gigante Falck Renewables : Effervescente la società attiva nella green economy , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Falck Renewables prosegue la crescita negli USA : Conclusa l'acquisizione di 14,5 MW solari in Massachusetts da parte di Falck Renewables S.p.A.. La società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha annunciato la firma e il closing contestuali ...

Falck Renewables e Vestas rinnovano la collaborazione in Norvegia : Teleborsa, - Falck Renewables S.p.A. a lavoro in Norvegia . La società attiva nel settore delle rinnovabili, tramite la sua controllata norvegese Falck Renewables Vind A.S, ha siglato con Vestas un ...