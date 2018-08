Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili | Instagram testa qualche modifica

Sciatore morto 60 anni fa - la Polizia lancia l’appello su Facebook : “Aiutateci a identificarlo” : Benestante, miope, di età “media”, con iniziali M.M., alto almeno un metro e settantacinque. E morto nei primi anni ’50. La Polizia lancia un appello sul profilo Facebook dell’Agente Lisa chiedendo a chiunque abbia elementi un aiuto per riuscire ad identificare i resti di uno Sciatore trovati il 22 luglio 2005 a 3.100 metri, su un ghiacciaio di Valtournenche, in località Cime Bianche. Finora infatti sono stati vani tutti ...

Lanciano una colletta su Facebook per i migranti - in 4 giorni raccolgono 8 milioni di dollari : Si tratta della colletta più alta da quando Facebook ha lanciato questo tipo di iniziativa e gli aiuti sono arrivati da ogni parte del mondo. I responsabili sono molto felici ma hanno ammesso: 'Siamo ...

Facebook lancia i gruppi a pagamento : La piattaforma lancia un programma pilota per valutare l'opportunità di introdurre degli abbonamenti ai gruppi. Un modo per sostenere gli amministratori più attivi e impegnati

Facebook lancia i quiz con premi in denaro : Questa precisazione, ovviamente, significa che sono previsti premi in denaro per la partecipazione agli spettacoli; anche se questa funzionalità dovrebbe venire introdotta solo in un secondo momento. ...

Facebook lancia Memories - una timeline parallela per i ricordi : Come 'Accadde Oggi' ma più esteso, meglio organizzato e più semplice da trovare. Per spingere gli utenti a celebrare i propri 'amiciversari' rilanciando i contenuti del passato

Facebook lancia la nuova sezione : ecco Memories : Operazione nostalgia da parte di Facebook, che mette i nostri ricordi in un unico luogo lanciando “Memories”. Si tratta di una sezione del social, consultabile sia da pc che da smartphone e tablet, in cui ritrovare le cose relative al passato che Facebook puntualmente ci segnala: il giorno in cui si e’ stretta amicizia con una persona, la foto che abbiamo pubblicato esattamente un anno fa, il riassunto ‘social’ del ...

Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories - ennesima trovata per nostalgici : Facebook annuncia Memories, espandendo con le memorie degli amici il servizio già esistente "Accadde oggi" lanciato ormai diverso tempo fa. Contenti? L'articolo Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories, ennesima trovata per nostalgici proviene da TuttoAndroid.

Ora anche le Pagine di Facebook possono lanciare le raccolte fondi : Nuove funzioni della Raccolta fondi (Foto: Facebook) Fino ad oggi, lo strumento Raccolta fondi su Facebook è servito a qualsiasi utente che volesse promuovere diversi tipi di cause, da quelle personali a quelle delle non-profit: in molti hanno unito le due cose, proponendo donazioni alle associazioni in occasione del proprio compleanno, al posto di prodotti in una lista dei desideri. Facebook ora aggiunge due nuove funzioni allo strumento: da un ...