Facebook cerca guadagni da WhatsApp | che offre nuovi strumenti alle imprese

Cristiano Ronaldo più cercato di Google e Facebook : è CR7 mania non solo a Torino : ... minuto dopo minuto, ora dopo ora per capire tutti i dettagli di una vicenda che ha catturato l'attenzione del mondo sportivo. Arriva sempre dalla Ger mania , un'idea pratica davvero niente male...un ...

Su Facebook 195 milioni di persone cercano prodotti italiani. Ecco come acchiapparle : Secondo una ricerca di McKinsey, nel 2030 il 75% della popolazione mondiale sarà online soprattutto grazie alla connessione da mobile. “La mobile economy si sta sviluppando fortemente”, spiega Ciaran Quilty, vice presidente Facebook dell’area Europa, Medio oriente e Africa per le piccole e medie imprese durante il terzo Fed, il Forum dell’economia digitale organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria con Facebook . E ...

Uccisa e infilata in un barile dal fidanzato 34enne. Su Facebook : “Aveva 16enne - se l’è cercata” : Uccisa e infilata in un barile dal fidanzato 34enne. Su Facebook: “Aveva 16enne, se l’è cercata” “Te lo sei meritato, uscivi con un uomo più vecchio di te”. I commenti sono apparsi sotto un pagina di tributo per la giovane trovata cadavere nei pressi di Brisbane mercoledì scorso. Alcuni erano così volgari da essere cancellati […] L'articolo Uccisa e infilata in un barile dal fidanzato 34enne. Su Facebook: “Aveva 16enne, se l’è ...