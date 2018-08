F1 | trapianto polmoni per Niki Lauda | è gravissimo

trapianto di polmoni per Niki Lauda - l'ex campione di Formula 1 è gravissimo : Il tre volte campione del mondo di Formula 1, ed ex ferrarista, Niki Lauda si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale viennese Akh, dove è stato sottoposto ad un Trapianto di polmone per una seria malattia. È ...

trapianto ai polmoni per Niki Lauda : le sue condizioni sono gravissime : condizioni critiche per il tre volte campione del mondo di Formula 1, ed ex ferrarista, Niki Lauda che si trova ricoverato in all’ospedale viennese Akh, dove è stato sottoposto ad un Trapianto di polmone per una seria malattia. E’ quanto ha reso noto stasera la Akh, la clinica universitaria di Vienna. Il 69enne, fondatore della compagnia aerea Niki e attuale presidente onorario della scuderia Mercedes, ha già alle spalle un Trapianto ...

Niki Lauda gravissimo. "trapianto ai polmoni" : L'ex ferrarista è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale viennese Akh. Avrebbe sottovalutato i sintomi di un'influenza mentre era in vacanza a Ibiza

