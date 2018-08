F1 | trapianto al polmone per Niki Lauda E’ grave

Niki Lauda gravissimo dopo un trapianto di polmone : Il tre volte campione del mondo di Formula 1 è ricoverato all'ospedale viennese Akh

F1 – Niki Lauda ricoverato in condizioni gravi - necessario un trapianto di polmone : aggiornamenti e dettagli : Niki Lauda ricoverato all’ospedale viennese Akh: il presidente onorario della Mercedes sottoposto ad un trapianto di polmone Mondo della F1 col fiato sospeso. Niki Lauda, blasonato ex pilota della Ferrari e attuale presidente onorario della Mercedes, è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale viennese di Akh. Durante un soggiorno ad Ibiza nelle scorse settimane, Lauda avrebbe sottovalutato i sintomi di un’influenza ...

Niki Lauda è in condizioni molto serie dopo un trapianto di polmone : Niki Lauda, sottoposto a trapianto di polmone, sarebbe in condizioni molto serie. A riferirlo è la televisione di Stato austriaca Orf. Il 69enne tre volte campione del mondo di Formula Uno (1975, 1977 e 1984) si trova ricoverato presso la clinica AKH di Vienna. "Il trapianto è stato eseguito con successo da Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica, e da Konrad Hoetzenecker - si legge in una nota ...

Niki Lauda gravissimo dopo un trapianto di polmone : Il tre volte campione del mondo di Formula 1, ed ex ferrarista, Niki Lauda si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale viennese Akh, dove è stato sottoposto ad un trapianto di polmone per una seria malattia. È quanto ha reso noto stasera la Akh, la clinica universitaria di Vienna.Il 69enne, fondatore della compagnia aerea Niki e attuale presidente onorario della scuderia Mercedes, ha già alle spalle un trapianto ...