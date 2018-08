F1 - Hamilton individua il punto debole della Mercedes : “bisogna migliorare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una sorpresa” : Il pilota della Mercedes ha analizzato questa prima parte di stagione, confermando come la Mercedes debba migliorare in qualifica Cinque pole position a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, un perfetto equilibrio che tuttavia non lascia tranquillo il britannico. Photo4/LaPresse C’è qualcosa da migliorare in casa Mercedes, il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: “il nostro focus in questo momento è sul ...