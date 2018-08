F1 | guai giudiziari per la Ferrari | richieste milionarie dall’America per falsa

sportfair

(Di giovedì 2 agosto 2018) La famiglia di Steve McQueen ha citato in giudizio lacon l’accusa di aver utilizzato senza autorizzazione il brand dell’attore per una delle proprie vetture Ladeve fare i conti con alcuni, nati dopo la citazione in giudizio messa in atto dalla famiglia di Steve McQueen. Gli eredi del famoso attore, infatti, hanno accusato la Casa di Maranello di aver utilizzato inappropriatamente il brand del padre per pubblicizzare la versione speciale ‘The McQueen’, una delle livree speciali per festeggiare il 70° Anniversario. LaPresse/Daniele Leone Si tratta di unaCalifornia T simile alla 250 GT Berlinetta Lusso che Steve McQueen ebbe in regalo dalla moglie nel 1963. Sette anni fa, Chad McQueen si era recato in Italia per discutere con i vertici dellala creazione di una vettura speciale da intitolare all’attore, ...