F1 Ferrari | Raikkonen | «È stato come un normale venerdì»

F1 - Raikkonen spegne l’entusiasmo : “Ferrari velocissima nei test? Non mi interessano i tempi…” : Il pilota finlandese ha ottenuto ottimi tempi nella seconda giornata di test in Ungheria, sottolineando però come non gli interessino più di tanto George Russell è stato il più veloce nella seconda e ultima giornata dei test di F1 sul circuito dell’Hungaroring. Il britannico, al volante della Mercedes, ha girato in 1’15″575 precedendo Kimi Raikkonen (1’15″649) e il britannico Jake Dennis (1’17″012) ...

LIVE F1 - Test Ungheria 2018 in DIRETTA : 1° agosto. Ferrari in pista con Kimi Raikkonen : Siamo giunti alla seconda, ed ultima, giornata dei Test riservati alla Formula Uno dell’Hungaroring. Piloti e scuderie sono pronti per le ultime ore prima delle vacanze che si concluderanno a fine agosto con il Gran Premio del Belgio. Vedremo all’opera Kimi Raikkonen su Ferrari che prende il posto di Antonio Giovinazzi che, dopo il record non ufficiale della pista di ieri, sarà all’opera sull’Alfa Romeo Sauber. Saranno ...

F1 - Test Budapest 2018 : due giorni di prove prima delle vacanze. Raikkonen e Giovinazzi con la Ferrari : Finalmente il Circus della Formula Uno va in vacanza. Anzi no…Domani e mercoledì i team si esibiranno ancora all’Hungaroring (Ungheria) per una due giorni di Test importante per provare degli aggiornamenti, in vista del ritorno in pista previsto a Spa (Belgio), dal 24 al 26 agosto. La Ferrari punterà su Antonio Giovinazzi martedì e su Kimi Raikkonen mercoledì, per cui occasione per il pilota pugliese per girare con la SF71H e ...

Gp Ungheria : vince Hamilton davanti a Vettel e Raikkonen - la rimonta Ferrari non riesce : La Ferrari sbaglia strategia e opera dei pit stop troppo lenti, Lewis s’invola grazie a Bottas che stoppa Seb che riesce a sorpassarlo solo «di forza»

GP d'Ungheria - vince Hamilton : le Ferrari di Vettel e Raikkonen sul podio : 68° giro - Ricciardo affianca Bottas in fondo al rettilineo, i due si toccano e l'astraliano finisce fuori danneggiando la vettura e perdendo diverse posizioni. 65° giro - Vettel...

F1 – Raikkonen abbandonato nel ‘deserto’ dell’Hungaroring : l’errore della Ferrari è imbarazzante : Clamorosa dimenticanza del team Ferrari: Raikkonen costretto a correre in condizioni incredibili al Gp d’Ungheria Un inizio ricco di colpi di scena, quello del Gp d’Ungheria, valido per il 12° round della stagione 2018 di F1. Dopo il ritiro di Max Verstappen a causa di un improvviso calo di potenza, è Kimi Raikkonen ad attirare l’attenzione su di sè. Il finlandese è apparso molto infastidito e arrabbiamo col team a causa ...

F1 - Villeneuve esalta Raikkonen e punge la Ferrari : “hanno sbagliato con Kimi - non dovevano farlo rientrare” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato l’esito delle qualifiche del Gp d’Ungheria, pungendo la Ferrari sulla strategia usata per Raikkonen Un terzo posto in qualifica ad un passo dalla prima fila, monopolizzata dalla Mercedes grazie alla pioggia caduta copiosa su Budapest. Kimi Raikkonen ha dimostrato di avere il passo per vincere, mettendo in mostra un’ottima padronanza della propria monoposto sul ...

Formula 1 - la pioggia frena la Ferrari Ungheria - Mercedes dominano qualifiche Raikkonen e Vettel partono in 2ª fila : Sarà Lewis Hamilton a partire in pole nel Gran Premio di Ungheria. Il campione del mondo ha piazzato la zampata al termine di una qualifica che inizialmente sembrava dovesse sorridere alla Ferrari. Bravo, il pilota inglese, ad approfittare della pista bagnata che per lui solitamente equivale ad un invito a nozze. Suo il miglior tempo, in 1:35.658, ottenuto precedendo il compagno di team Valtteri Bottas, staccato di 260 millesimi. Una prima fila ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Delusione non essere primi. Ma sul bagnato la Ferrari non è così male…” : Kimi Raikkonen scatterà in terza posizione nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha fatto meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel ma si è dovuto inchinare al cospetto delle Mercedes che occupano la prima fila. Il finlandese ha provato a battagliare sull’acqua ma in queste condizioni non è riuscito a tenere il passo delle Frecce d’Argento, ottenendo il miglior risultato possibile ...

Raikkonen salva la domenica Ferrari. Che dimentica Marchionne : Poteva essere un successo, ma così non è stato. In una gara decisa dalla pioggia, la Ferrari porta a casa un terzo posto con Kimi Raikkonen. Per Vettel, partito dalla pole, il primo ritiro dell’anno (fino a oggi è stato l’unico pilota sempre a punti) per un errore alla curva 13, all’ingresso del Motodrom. Un […] L'articolo Raikkonen salva la domenica Ferrari. Che dimentica Marchionne sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Capolavoro Mercedes in Germania - Raikkonen salva l’onore Ferrari : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Germania : La Mercedes si prende la leadership anche della classifica Costruttori, sono otto i punti di vantaggio adesso del team campione del mondo sulla Ferrari Una doppietta splendida per la Mercedes, che vale anche il primo posto nella classifica Costruttori. La Ferrari deve inchinarsi, costretta a leccarsi le ferite dopo il ritiro di Vettel, che costa alla scuderia di Maranello anche il primato nel Mondiale piloti. Ecco la nuova classifica ...

F1 : l’uscita di scena di Sergio Marchionne che effetti avrà sulla Ferrari? Arrivabene rafforzato e Raikkonen ancora a Maranello? : Un autentico terremoto quello avvenuto nella Scuderia Ferrari e nella realtà FCA. Sergio Marchionne, n.1 del Cavallino Rampante e figura di spicco di tutto il gruppo industriale lascia per gravi problemi di salute.-- Un rimescolamento delle carte importante che avrà degli effetti anche nella gestione sportiva della Ferrari. Gli scenari sono diversi. In primis, da un certo punto di vista, il potere decisionale del Team Principal Maurizio ...

F1 - Dipartita Marchionne - dal rinnovo di Raikkonen al futuro di Leclerc : ecco come potrebbe cambiare il destino della Ferrari senza Sergio : Louis Camilleri al posto di Sergio Marchionne in Ferrari, ecco come cambiano le scelte ai vertici della scuderia di Maranello con la sostituzione al vertice Notizie poco confortanti sono giunte ieri ...

