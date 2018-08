Ex-clienti Wind? Winback Wind Smart Special 5 | 6 | 7 | 8 e 9 per voi

Perde clienti Wind Tre : analisi AGCOM poco rassicurante per il vettore unico : Notizie non troppo rassicuranti per Wind Tre, che pare stia Perdendo utenti, secondo un recente report da poco pubblicato da AGCOM, il riferimento è all'anno solare compreso tra marzo 2017 e marzo 2018, che naturalmente non tiene in considerazione quanto sta accadendo nell'ultimissimo periodo per l'entrata in scena di Iliad e ho.mobile. In linea generale, le utenze mobili appaiono accresciute di numero, visto il passaggio da 98 a 100.6 milioni ...

Wind Tre - un’offerta per gli ex clienti in mezzo a tante altre per i partecipanti al tour Radio Bruno Estate : Anche quest'anno Wind Tre partecipa al Radio Bruno Estate, il tour musicale ad ingresso gratuito organizzato dall'omonima emittente Radiofonica L'articolo Wind Tre, un’offerta per gli ex clienti in mezzo a tante altre per i partecipanti al tour Radio Bruno Estate proviene da TuttoAndroid.

Offerte Wind luglio 2018 : arrivano due nuove promozioni per i clienti con PayPal : Due nuove promozioni Wind per chi attiva l'offerta con PayPal Offerte Wind luglio 2018: arrivano due nuove promozioni per i clienti con PayPal Prosegue granitico il sodalizio commerciale tra Wind e ...

Wind All Inclusive Celebration solo oggi 13 luglio per i nuovi clienti : Wind All Inclusive Celebration è l’offerta dell’operatore arancione attivabile esclusivamente nella giornata di oggi 13 luglio 2018. La tariffa esclusiva include 30GB in 4G, 1000 minuti e 500 SMS al costo di 10€ al mese. L’offerta, come le altre Celebration, è attivabile per un solo giorno, in questo caso entro la mezzanotte di oggi. La tariffa può essere attivata dai clienti provenienti da qualunque operatore (Tim, Tre, ...

Wind : ritorna My All Inclusive 400 a 6 euro per alcuni clienti e i loro amici : Wind invita alcuni suoi clienti a portare amici in Wind e ottenere per se stessi e gli amici la possibilità di attivare My All Inclusive 400 L'articolo Wind: ritorna My All Inclusive 400 a 6 euro per alcuni clienti e i loro amici proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart 5 Easy 15 sta alle calcagna dei clienti Kena Mobile con 15 GB e minuti illimitati a 5 euro : Wind passa finalmente all'attacco dei clienti Kena Mobile trasformando una sua winback in un'offerta che diventa fruibile da chiunque desideri effettuare la portabilità dall'operatore virtuale di TIM. Si tratta di Wind Smart 5 Easy 15, una promozione particolarmente interessante che sarà disponibile da domani, 6 luglio, fino a mercoledì 11. L'articolo Wind Smart 5 Easy 15 sta alle calcagna dei clienti Kena Mobile con 15 GB e minuti illimitati a ...

Rimborso Vodafone - Wind Tre e Fastweb per tutti i clienti entro il 31 dicembre per fatturazione a 28 giorni : Giustizia sarà fatta: i rimborsi Vodafone, Wind Tre e Fastweb per tutti i clienti che da giugno 2017 hanno dovuto subire la fatturazione a 28 giorni del loro servizio telefonico è realtà. Il risarcimento dovrà essere garantito necessariamente entro il 31 dicembre 2018: gli operatori dovranno dunque restituire i giorni "rubati" per ogni singolo mese in cui i piani telefonici hanno avuto una durata di 4 settimane e non del mese solare ...

Wind propone la sua migliore offerta ad alcuni ex-clienti : 30 GB - 1000 minuti e 100 SMS a 5 euro : Wind rivuole i suoi ex-clienti passati alla concorrenza, soprattutto dopo l'arrivo di Iliad, e così sta proponendo ad alcuni di loro un'offerta winback a dir poco fantastica, soprattutto per il costo mensile.--L’offerta in questione si chiama Wind All Inclusive Special 5 e include, al costo di soli 5 euro al mese, 1000 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS verso tutti e ben 30 gigabyte di traffico dati internet da usare in 4G. Viene proposta ...

Wind continua a tentare gli ex clienti con due winback particolarmente allettanti : L'arrivo di Iliad e ho. Mobile spaventa gli operatori classici che continuano a riproporre offerte winback decisamente allettanti. Scopriamo le più recenti di Wind. L'articolo Wind continua a tentare gli ex clienti con due winback particolarmente allettanti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti in offerta per i clienti Iliad - Wind Tre - Tim : Vodafone Special Minuti, le tariffe dell’operatore rosso dedicate a chi passa a Vodafone effettuando la portabilità del numero con possibilità di avere da 10GB a 30GB e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, sono state prorogate e dedicate ai clienti del quarto operatore, Iliad e a quelli provenienti da Tim, Wind Tre e di operatori virtuali. Vodafone Special Minuti 10GB I clienti Tim e CoopVoce potranno passare a ...

Wind Regala 20 Giga Per 3 Mesi Ai clienti Da Almeno 1 Anno : Wind: 20 Giga in regalo per 3 Mesi ai Clienti da Almeno 1 Anno. Ecco come ottenere 20 Giga di internet gratis con Wind se sei cliente da Almeno 1 Anno 20 Giga Di Internet Gratis Con Wind Ti segnalo un’interessante iniziativa appena lanciata da Wind per tutti i Clienti da Almeno 1 Anno. Dal 14 […]

Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro clienti : Non sappiamo se sia dovuto all'effetto Iliad o meno, fatto sta che, da un po', gli operatori italiani sono più buoni e questo non solo nei confronti dei nuovi clienti ma anche, e soprattutto, verso i già clienti. L'articolo Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart 7 Easy 30 prorogata al 20 giugno per i clienti MVNO : Passa a Wind Smart 7 Easy 30 da operatori virtuali ad eccezione dei clienti Postemobile già attivi sulle reti Wind come avviene per Iliad. La tariffa dedicata agli attuali clienti MVNO ha n costo mensile di 7€ per chiamate illimitate e 30GB in 4G. L’offerta attivabile esclusivamente nei negozi Wind non necessita più del coupon da richiedere online, vediamo tutti i dettagli e i costi nascosti. Passa a Wind Smart 7 Easy 30 da MVNO Se sei ...