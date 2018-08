Europei di nuoto 2018 | gli italiani in gara venerdì 3 agosto

Nuoto - Europei 2018 : la staffetta 4×100 sl dell’Italia punta al massimo. Russia squadra da battere : Il podio come obiettivo minimo, l’oro come sogno. La staffetta italiana maschile 4×100 è tra le favorite per le medaglie in una gara che ha una grande favorita, la Russia e tante pretendenti al podio, fra cui la squadra azzurra che è un mix fra esperienza e gioventù (che prevale). Le certezze per la squadra italiana sono Luca Dotto che è campione in carica della gara individuale e difficilmente sbaglia questo tipo di gare e Alessandro ...

Nuoto – Europei di Glasgow - Paltrinieri vola basso : “ripetersi non sarà semplice - occhio a Romanchuk” : Il nuotatore italiano ha parlato alla vigilia dell’inizio degli Europei di Nuoto di Glasgow, tenendo i piedi ben saldi a terra “Ripetersi non è mai semplice perché gli avversari aumentano e diventano sempre più difficili da battere: manca Detti ma c’è Romanchuk e non solo“. Sono le parole del campione olimpico dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri alla vigilia dell’apertura dei campionati Europei di ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di venerdì 3 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Prima giornata di gare a Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare una medaglia. Grande attenzione anche nei 100 farfalla donne nei 100 rana uomini dove Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo e Fabio Scozzoli faranno di tutto per ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini pronti a confermarsi nella piscina di Glasgow : E domani si comincia. La piscina del Scotstoun Sports Campus sarà teatro delle gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia punta a replicare l’en plein di medaglie ottenuto due anni fa a Londra, dove la compagine tricolore salì sul podio in tutte le specialità in programma, mettendo nel mirino l’Ucraina. Il proposito del commissario tecnico Patrizia Giallombardo è ambizioso e starà ai nostri ...

Nuoto - Europei 2018 : Elena Di Liddo mai così competitiva. Possibile rivelazione a Glasgow : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani la piscina di Glasgow si animerà per la prima giornata di gare degli Europei di Nuoto in cui l’Italia vorrà iniziare con il piglio giusto, in una rassegna che tradizionalmente è stata estremamente positiva. Nelle acque britanniche tante le specialità in cui gli azzurri possono far valere le proprie qualità. Tra queste, i 100 farfalla donne saranno da osservare con particolare attenzione nel ...

Nuoto - Europei 2018 : parte l’assalto al podio di Fabio Scozzoli nei 100 rana : L’operazione è di quelle complicate: tornare sul podio europeo sei anni dopo l’ultima medaglia. Fabio Scozzoli ha ottime possibilità di riuscirci nei 50 rana che sono la gara nella quale si è preso le maggiori soddisfazioni nell’ultimo periodo ma ci proverà anche nei 100 dove gli avversari sono più forti e dove, in teoria, potrebbe fare un po’ più fatica a scaricare tutti i cavalli del suo motore che gli permettono di andare più forte di tutti ...

Nuoto - Europei 2018 : la grande occasione nei 400 misti per Ilaria Cusinato. Assente Katinka Hosszu - l’azzurra punta al podio : Domani finalmente si comincia. Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà teatro del primo giorno di gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018 e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vorrà farsi trovar pronta. Day-1 e subito forti emozioni per i nostri colori pensando ai 400 misti donne con la nostra Ilaria Cusinato al via (ci saranno anche Alessia Polieri e Carlotta Toni). ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini nella nuova veste di sprinter. In attesa del ritorno ai 200 stile : Sprinter per caso o per “scelta”. Federica Pellegrini non vorrebbe tornare da Glasgow a mani vuote ma se così sarà niente drammi o polemiche, esattamente come fu a Copenhagen con una sola medaglia di bronzo in staffetta. È stata lei stessa a svelare i suoi piani attuali e futuri (che prevedono un progressivo ritorno ai 200 in vista del biennio olimpico) al Settecolli e a spiegare il suo stato d’animo attuale all’insegna della tranquillità ...

Nuoto - Europei 2018 : una nuova generazione di velocisti per la 4×100 sl italiana : Giovani leve battono vecchia guardia 3-1. Si ricomincia da qui nella staffetta 4×100 stile libero maschile che punta dritto al podio agli Europei di Glasgow. In un colpo solo la staffetta veloce italiana ha perso due atleti che erano stati punti fermi per un decennio, Filippo Magnini che ha chiuso ad inizio dicembre la sua carriera e dunque Glasgow sarà il primo grande evento internazionale senza Re Magno da 15 anni a questa parte e Marco ...

Nuoto - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Paltrinieri e Quadarella guidano la truppa del Bel Paese : Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà presto teatro di sfide in piscina roventi. Dal 3 al 9 agosto prenderanno il via gli Europei di Nuoto e l’Italia non vorrà deludere le attese. La Nazionale guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vanta una grande tradizione nella rassegna continentale ed il terzo posto nel medagliere dell’edizione 2016 a Londra (5 ori, 7 argenti e 5 bronzi nelle gare in ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara giorno per giorno. Orari e programma : Dal 3 al 7 agosto Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il Nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara giorno per giorno. Orari e programma : Dal 3 al 9 agosto 2018 gli Europei di Nuoto a Glasgow (vasca lunga) andranno in scena. La rassegna britannica sarà l’evento clou dell’anno natatorio nel Vecchio Continente e le attese per quel che potrà accadere iniziano già da ora. L’Italia, come al solito, si presenterà ai nastri di partenza mettendo in mostra i propri campioni. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri saranno le stelle della squadra ma attenzione anche ...

Nuoto - Europei 2018 - Ilaria Cusinato : “Ho lavorato bene - sono serena. L’obiettivo è Tokyo 2020” : Agli Europei di Nuoto di Glasgow una delle attese protagoniste sarà Ilaria Cusinato. La 18enne veneta è una delle atlete più promettenti del movimento azzurro e dopo aver strabiliato al Sette Colli, è pronta a ripetersi anche nella rassegna continentale, dove partirà tra le favorite nei 400 misti, con il sogno di riportare l’Italia sul gradino più alto del podio dieci anni dopo Alessia Filippi. In un’intervista rilasciata al Corriere dello ...