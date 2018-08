Europei Ciclismo su pista 2018 – Italia femminile 2ª nelle qualificazioni

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre non tradiscono! Inseguimento a squadre in semifinale - 2° tempo in batteria : Buon inizio per l’Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow. Nel Sir Chris Hoy Velodrome è iniziata la manifestazione continentale per quanto riguarda la nazionale tricolore con il quartetto di Inseguimento a squadre femminile impegnato nel primo turno: una più che discreta seconda piazza per Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi che hanno chiuso con il parziale di 4’21?928. Il crono, andandolo a ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : azzurre in semifinale nell’inseguimento a squadre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Oggi al Sir Chris Hoy Velodrome si svolgeranno subito due gare fondamentali per l’Italia, le qualificazioni dell’inseguimento a squadre. Per i nostri quartetti l’obiettivo sarà quello di centrare le semifinali e bisognerà quindi subito dare il massimo per fare uno dei primi quattro tempi. Al femminile, l’Italia, campione ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara giovedì 2 agosto. Gli orari e il programma : Giornata d’apertura per gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia), giovedì 2 agosto è anche la giornata inaugurale degli European Championships. Subito in pista i quartetti dell’inseguimento a squadre, sia al maschile, che al femminile, due importanti carte da medaglia per l’Italia. Andiamo a scoprire gli italiani in gara e il programma odierno. giovedì 2 agosto 19.45-21.30 Inseguimento a squadre ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 2 agosto : Oggi (giovedì 2 agosto) prenderanno il via a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di Ciclismo su pista. Nella prima giornata di gare alla Emirates Arena si disputeranno le qualificazioni dell’inseguimento a squadre, sia al maschile che al femminile. Subito una prova importante per l’Italia con i quartetti azzurri che sono pronti ad iniziare al meglio il cammino verso le medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : domani si comincia. Salvoldi e Villa : “Si punta verso Tokyo 2020” : Tutto pronto per l’inizio degli attesissimi European Championships 2018, con Glasgow, capitale della Scozia, che sarà davvero la città più in vista a livello sportivo del Vecchio Continente. Si parte con il Ciclismo su pista, che domani scatterà al Sir Chris Hoy Velodrome, con le qualifiche dell’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. L’Italia punta in grande: le due nazionali sono argento (uomini) ed oro ...

Ciclismo - Europei 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : Domenica 12 agosto la giornata più importante per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su strada in quel di Glasgow (Scozia). Si disputa infatti la prova in linea al maschile, che assegna la maglia dell’Unione Europea che verrà indossa per tutta la prossima stagione dal vincitore. Andiamo a scoprire la startlist e l’elenco completo dei partecipanti in aggiornamento. Belgium Jasper De Buyst Jens Debusschere Iljo ...

Europei Ciclismo 2018 – Ecco i convocati dell’Italia : Viviani punta di diamante fra le scelte del ct Cassani : Diramati i convocati dell’Italia per gli Europei di Ciclismo 2018 di Glasgow: il ct Davide Cassani ha scelto il team azzurro con Elia Viviani come punta di diamante Tutto pronto per gli Europei di Ciclismo 2018 di scena a Glasgow (Scozia) dal 2 al 12 agosto. L’Italia ha diramato i propri convocati, frutto delle scelte attente del ct Davide Cassani. Il percorso strizza l’occhio ai velocisti, dunque assume un ruolo ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : subito l’inseguimento a squadre maschile - azzurri che tentano il colpaccio : Si parte con una delle gare più attese per i colori azzurri per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. Ad aprire il programma nel Velodromo della capitale scozzese ci saranno infatti le due prove di inseguimento a squadre, sia al maschile che al femminile, che negli ultimi anni stanno portando gioie (oltre che medaglie) all’Italia. Domani le qualifiche, venerdì si deciderà il podio: il quartetto al maschile ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : domani si parte con l’inseguimento a squadre femminile. L’Italia punta a difendere il titolo : domani inizieranno gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Per L’Italia ci sarà subito una gara chiave, quella dell’inseguimento a squadre femminile, in cui le azzurre cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Berlino. In pista troveremo Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Silvia Valsecchi, ma non Tatiana Guderzo, che non è stata convocata. Il quarto posto se lo giocheranno Simona Frapporti, Martina ...

Ciclismo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Elia Viviani la punta - c’è anche Sonny Colbrelli : Davide Cassani, Coordinatore delle squadre nazionali di Ciclismo, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per gli Europei su strada in programma a Glasgow (Scozia) dal 2 al 12 agosto. Trattandosi di un percorso nel complesso molto favorevole a velocisti resistenti (clicca qui per saperne di più), il ct romagnolo ha deciso di puntare tutto sul campione italiano in carica Elia Viviani, desideroso di agguantare quel titolo sfuggitogli ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i favoriti gara per gara. L’Italia sogna con Filippo Ganna : Manca pochissimo al via degli Europei di Ciclismo su pista, che si svolgeranno dal 2 al 7 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). La Emirates Arena ospiterà i migliori corridori del mondo, che lotteranno per il titolo continentale in ben 22 specialità. Andiamo quindi a scoprire i favoriti gara per gara. Velocità individuale Al maschile i tifosi inglesi possono sognare con Jack Carlin, argento iridato, che sfiderà il campione in carica Sebastien ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta in grande : Due anni alle Olimpiadi di Tokyo, a metà quadriennio vanno in scena gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow: la manifestazione scatterà in terra scozzese a giorni e vedrà al via una nazionale italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Andiamo a scoprire le possibilità e le speranze di medaglia del Bel Paese nel velodromo scozzese. L’uomo più atteso è ovviamente Elia Viviani: il velocista della ...