European Championship 2018 Glasgow è pronta | fra accoglienza super e l’immancabile

Iniziano gli European Championships (eh?) : Sono le mini-Olimpiadi europee, con gare di nuoto, ciclismo, canottaggio, ginnastica artistica e atletica leggera The post Iniziano gli European Championships (eh?) appeared first on Il Post.

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di giovedì 2 agosto : Scattano ufficialmente gli European Championships 2018. Una prima giornata ‘soft’, dove non si assegneranno medaglie, ma in cui andranno gettate le basi per salire sul podio nei giorni successivi. Andiamo dunque a scoprire le ambizioni dell’Italia in questo giovedì 2 agosto. CANOTTAGGIO Ore 10.30, batterie Scenderanno subito in acqua alcuni degli equipaggi azzurri più importanti. Su tutti il 4 di coppia di Filippo Mondelli, ...

European Championships 2018 al via : In questo modo i ricavi aumenteranno e il business, accanto alla sottolineatura politica di coesione europea, avranno allo stesso modo soddisfazione. Ecco in breve la presentazione dell'evento e il ...

European Championships 2018 – Medaglieri e Dirette Live : l’offerta di OA Sport. Tutto in tempo reale : Domani prenderà il via a Glasgow (Scozia) la prima edizione degli European Championships 2018. Di che cosa si tratta? Semplicemente assisteremo agli Europei di diverse specialità, raggruppate in 12 giorni. Uno stratagemma varato per esigenze televisive ed economiche. Se sino allo scorso anno, ad esempio, le rassegne continentali di nuoto ed atletica si svolgevano in periodi differenti, in questa circostanza andranno a sovrapporsi. Di fatto ...

European Championships 2018 : il medagliere di OA Sport. I pronostici e i podi gara per gara : Gli European Championships 2018 sono la grande novità del panorama sportivo internazionale, una neonata competizione multisportiva che comprende gli Europei di diverse discipline: atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (strada, pista, mountain bike, bmx), canottaggio, nuoto di fondo, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Le rassegne continentali di questo sport si svolgeranno in contemporanea dal 2 al 12 agosto tra ...

European Championships 2018 : come vederli in tv? La programmazione completa sulla Rai - offerti anche tanti streaming : Ormai ci siamo. Gli European Championships 2018 stanno per cominciare. Si tratta della grande novità dell’anno nel mondo dello sport: le rassegne continentali di diverse discipline si svolgeranno infatti in contemporanea, nello stile di una mini Olimpiade del Vecchio Continente. Manifestazioni che si terranno dal 2 al 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) ed a Berlino (Germania). La neonata competizione multisportiva, infatti, prevede ...

European Championship 2018 - dove e quando vedere tutto lo sport di agosto : L’estate 2018 è pronta a salutare l’avvento della prima edizione degli European Championship, una nuova manifestazione sportiva che condensa in una decina di giorni i campionati europei di ben tredici discipline, che si tengono tutti tra Glasgow, in Scozia, e Berlino, capitale tedesca. L’idea è quella di creare una specie di torneo ‘quasi olimpico’ che si svolga ogni quattro anni, a due anni di distanza dalle ...

