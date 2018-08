Europa League | Preliminare Ritorno Sarajevo-Atalanta diretta esclusiva Sky Sport Uno HD

Atalanta si qualifica se…/ Risultati utili contro il Sarajevo per passare il turno - Europa League - : Atalanta si qualifica se… Ecco i Risultati utili contro il Sarajevo per passare il turno nel ritorno del 2° turno preliminare di Europa League.

Atalanta si qualifica se…/ Risultati utili contro il Sarajevo per passare il turno (Europa League) : Atalanta si qualifica se… Ecco i Risultati utili contro il Sarajevo per passare il turno nella partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 07:45:00 GMT)

Europa League - Gasperini : “per l’Atalanta la qualificazione è aperta” : “Il risultato dell’andata non rispecchia l’andamento della partita, ha reso la qualificazione più aperta. Ma pensiamo di avere delle possibilità”. Lo ha affermato Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di ritorno dell’Atalanta contro il FK Sarajevo nel secondo turno preliminare di Europa League, nella conferenza stampa allo stadio “Asim Ferhatovic Hase”. “Siamo nella condizione di dover ...

Europa League - Gasperini : "Atalanta - fai 2 gol e passi". Zapata dal 1' con Barrow : L'obbligo di vincere non è un problema. E nemmeno il pensiero che il Sarajevo possa giocare una gara ostruzionistica speculando sul 2-2 di Reggio Emilia toglie il sonno a Gian Piero Gasperini. Al ...

Pronostico AZ Alkmaar vs Kairat Almaty - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di AZ Alkmaar-Kairat Almaty, giovedì 2 agosto 2018. La formazione olandese deve compiere l’impresa. AZ Alkmaar-Kairat Almaty, giovedì 2 agosto. La compagine olandese attende quella kazaka all’AFAS Stadion di Alkmaar dopo la clamorosa sconfitta dell’andata per 2-0. Come arrivano AZ Alkmaar e Kairat Almaty? L’AZ non deve fare calcoli: se vorrà ...

Pronostico Burnley vs Aberdeen - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Burnley-Aberdeen, giovedì 2 agosto 2018. I Clarets sono i favoriti. Burnley-Aberdeen, giovedì 2 agosto. La compagine inglese attende quella scozzese a Turf Moor dopo il pari dell’andata per 1-1. Come arrivano Burnley e Aberdeen? Il Burnley ha l’occasione di accedere al quarto turno preliminare battendo gli scozzesi, oppure pareggiando per 0-0. La formazione ...

Pronostico Laci vs Molde - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Laci-Molde, giovedì 2 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Laci-Molde, giovedì 2 agosto. La compagine albanese attende quella norvegese al Laci Stadium dopo la sconfitta dell’andata per 3-0. Come arrivano Laci e Molde? Il Laci deve vincere con almeno tre gol di scarto. In Europa League hanno eliminato la formazione cipriota dell’Anorthosis. ...

Europa League - le probabili formazioni di Sarajevo-Atalanta : Prima il doppio vantaggio, poi cinque minuti di blackout che hanno vanificato una gara rimasta praticamente sotto controllo dall'inizio alla fine. Tanta amarezza per l'Atalanta, che nel match di ...

Pronostico Lincoln Red Imps vs The New Saints - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Lincoln Red Imps-The New Saints, giovedì 2 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Lincoln Red Imps-The New Saints, giovedì 2 agosto. La compagine di Gibilterra attende quella gallese al Victoria Stadium dopo la sconfitta dell’andata per 2-1. Come arrivano Lincoln Red Imps e The New Saints? Il Lincoln è retrocesso dai preliminari di Champions per ...

Pronostico AEK Larnaca vs Dundalk - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di AEK Larnaca-Dundalk, giovedì 2 agosto 2018. I ciprioti sono i favoriti. AEK Larnaca-Dundalk, giovedì 2 agosto. La compagine cipriota attende quella irlandese al ”George Karapatakis” di Larnaca dopo il pari per 0-0 dell’andata. Come arrivano AEK Larnaca e Dundalk? L’AEK Larnaca di Andoni Iraola ha realmente la possibilità di accedere al quarto ...

Pronostico AIK vs Nordsjaelland - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di AIK-Nordsjaelland, giovedì 2 agosto 2018. Derby scandinavo dall’esito incerto. AIK-Nordsjaelland, giovedì 2 agosto. La compagine svedese attende quella danese all’Olympiastadion di Stoccolma dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata. Come arrivano AIK e Nordsjaelland? L’AIK, attualmente al comando della Allsvenskan dopo 15 turni, deve vincere ...

Pronostico FH Hafnarfjordur vs Hapoel Haifa - Europa League 2-8-2018 e Analisi : Europa League, secondo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FH Hafnarfjordur-Hapoel Haifa, giovedì 2 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. FH Hafnarfjordur-Hapoel Haifa, giovedì 2 agosto. La compagine islandese attende quella israeliana al Kaplakrikavöllur di Hafnarfjörður dopo il pari rimediato all’andata per 1-1. Come arrivano FH Hafnarfjordur e Hapoel Haifa? L’FH Hafnarfjordur di Ólafur ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 - fase a gironi : data - programma - orario e tv : Il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 è in programma venerdì 31 agosto (ore 18.00) a Montecarlo. Conosceremo dunque la composizione dei 12 gruppi da quattro squadre ciascuno che caratterizzerà questa fase della seconda competizione continentale per importanza. Le prime due squadre di ogni raggruppamento si qualificheranno ai sedicesimi di finale a cui parteciperanno anche le otto terze dei gironi di Champions ...