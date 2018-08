Estate | tempo di locazioni

Anticiclone Nerone - temperature fino a 40°/ Previsioni meteo : ultimo caldo d'Estate - poi arriva il maltempo : Anticiclone Nerone, temperature fino a 40°: le Previsioni meteo raccontano dell'ultimo caldo di questa estate 2018, poi però arriveranno altri cambiamenti con l'arrivo del maltempo.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:21:00 GMT)

Estate - il maltempo svuota le spiagge : presenze giù del 40% : “Segno negativo nella maggior parte dei nostri litorali nei primi due mesi estivi. Il maltempo dell’inizio della stagione ha condizionato le vacanze al mare degli italiani nei mesi di giugno e luglio, gli stabilimenti balneari hanno lavorato a ritmo ridotto in quasi tutte le regioni“: lo ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sib, Sindacato italiano balneari, che associa circa 10.000 imprese e aderisce alla Fipe/Confcommercio. A ...

Estate - vacanze : per 300.000 cambio programma a causa del maltempo : Confturismo–Confcommercio, insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli, ha scattato la fotografia delle vacanze estive: si è rilevato che tra maggio e luglio circa 300.000 italiani hanno cancellato o spostato una vacanza a causa del maltempo. Il budget medio degli italiani per la vacanza estiva sara’ di 847 euro pro capite e il mese dove si spendera’ di piu’ e’ agosto con una ...

MTV Summer Hits : è tempo di scegliere la canzone dell’Estate 2018! : One Kiss di Dua Lipa e Calvin Harris è il pezzo più votato! The post MTV Summer Hits: è tempo di scegliere la canzone dell’estate 2018! appeared first on News Mtv Italia.

Maltempo - Coldiretti Venezia : “Estate instabile - danni in campagna” : Un’ estate intervallata da nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati: in questo fine settimana la situazione più difficile si è verificata nella Venezia Orientale dove ieri le zone più colpite sono state ...

Estate - tempo di togliere il pannolino : i trucchi che aiutano genitori e bimbi : Bimbetti che chiacchierano e mangiano già da soli, con imbottiture sospette sul didietro: "L'Estate è il periodo ideale per togliere il pannolino: si è liberi dai vestiti ed eventuali pipì...

Maltempo - Coldiretti : “Danni da inizio Estate - pioggia raddoppiata” : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati che hanno fatto salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni alle campagne dall’inizio dell’anno. E’ quanto stima la Coldiretti nel ...

Altro che Estate : diramata l'allerta meteo - attenzione a grandine e temporali : Una saccatura di origine atlantica è giunta sull`Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell'Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere...

Maltempo - i temporali si spostano al Sud ma domani torna l'Estate - : Attese piogge in Campania, Calabria e Sicilia. In Toscana è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico. L'instabilità durerà ancora per poco LE PREVISIONI

Meteo - temporali e maltempo si spostano al sud : l’Estate va in pausa ma solo per poco : Dopo aver attraversato il nord con improvvisi acquazzoni e un calo termico deciso, la perturbazione Meteo si sposterà in queste ore al centro sud portando locali piogge e anche temporali su alcune regioni. Sarà solo una breve pausa dell'estate che già da metà settimana riprenderà a montare portando a una nuova escalation termica.Continua a leggere

Maltempo - trombe d'aria e nubifragi spazzano via l'Estate : le previsioni : nubifragi con trombe d'aria e grandinate a macchia di leopardo dal Veneto alla Lombardia, fino alla Emilia Romagna e alla Toscana, con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto ...