Estate sotto le stelle presenta ' Lecture Radio' con Alessio Kogoj

Estate - pericolo scottature solari : ecco da 10 miti da sfatare sulla sicurezza sotto il sole : Anche se questa Estate si sta rivelando un po’ ballerina, il caldo non manca e il sole cocente potrebbe creare non pochi pericoli per la salute, come scottature o altri disturbi legati ai livelli UV. ecco, allora, 10 miti legati alla sicurezza sotto il sole di cui essere a conoscenza. 1. Le persone si ustionano solo a metà Estate Dall’inizio di aprile alla fine di settembre, anche se è una giornata temperata o nuvolosa, il sole può essere forte ...