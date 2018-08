Estate sicura a Modica e Pozzallo : controlli del territorio : Prosegue l’operazione “Estate sicura” a Modica e Pozzallo. Servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato.

'Estate sicura' - 25 arresti e 68 denunce : 8.10 Seconda fase dell'operazione 'Estate sicura' della Polizia di Stato in tutta Italia. Messi in campo 688 equipaggi, pari a 1.634 dipendenti: 33.049 i veicoli controllati.Le persone controllate sono state 6.984, di cui 1.672 con precedenti di polizia. Venticinque gli arrestati e 68 i denunciati. Quaranta i veicoli sequestrati, 430 le contravvenzioni e quasi un chilo di droga sequestrata.L'operazione ha lo scopo di aumentare i controlli nel ...

Operazione Estate sicura a Modica e Pozzallo : La Polizia di Stato nel corso del fine settimana ha eseguito diversi controlli nel territorio di Marina di Modica e, Maganuco e Pozzallo.

Vicenza : dal Comune con ‘Estate Sicura’ un call center per gli anziani : Vicenza, 15 lug. (AdnKronos) – Per il sedicesimo anno, dal 15 giugno e fino al 31 agosto, le persone in difficoltà a Vicenza avranno a disposizione un call center da cui potranno ottenere una risposta tempestiva a inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle criticità legate alle temperature elevate tipiche dell’estate o anche solo per far fronte alla sensazione di solitudine e scarsa ...