Ermal Meta e Fabrizio Moro Ancora insieme sul palco con “Non mi avete fatto niente”

BATTITI LIVE 2018/ Prima tappa ad Ostuni - diretta e cantanti : Emma - Fabrizio Moro ed Ermal Meta (Italia 1) : BATTITI LIVE 2018, la Prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in Prima serata su Italia 1: diretta e cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Ermal Meta si prende una pausa dopo il lungo tour 2018 : “Farò un disco in tempi umani” : Ermal Meta si prende una pausa per lavorare al nuovo album. Questo è quanto emerge dall'ultima intervista a Donna Moderna, nella quale ha parlato dei suoi impegni e della sua volontà di prendersi un momento di stop dai concerti. Le canzoni già pronte sarebbero circa 20, ma l'artista ha sentito il bisogno di prendersi una pausa per compiere il suo lavoro in tempi più calmi rispetto a quelli battuti negli ultimi anni, nei quali è stato uno dei ...

'Non abbiamo armi tour' - Ermal Meta in piazza Leopardi : ... mercoledì alle 21,30 concerto imperdibile che vedrà sul palco di piazza Leopardi Ermal Meta con il suo 'Non abbiamo armi tour', su iniziativa del Comune di Recanati con Isolani Spettacoli e AMAT. ...

Ospiti e scaletta del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da Emma Marrone a Riki ed Ermal Meta : Quarta puntata del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da Piazza del Popolo a Roma. Ad aprire la serata sarà la cantante salentina Emma Marrone, sul palco prima di una lunga serie di Ospiti italiani ed internazionali che presenteranno i rispettivi nuovi singoli in radio in estate. Si esibiranno Lorenzo Fragola e Gazzelle con Super Martina e poi Biondo, Gué Pequeno, Riki, Elodie e Michele Bravi. Questi ultimi canteranno il brano Nero ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 26 luglio : Ermal Meta sul palco prima dell'anno sabbatico? : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, quarta puntata 26 luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Ermal Meta in giallo per Giulio Regeni - il ricercatore ucciso in Egitto : Ermal Meta in giallo per Giulio Regeni: l'artista italiano ha indossato una maglietta gialla in occasione del concento che si è tenuto a Villa Manin di Codroipo (Udine) sostenendo la causa #gialloperGiulio. Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni si è aggiunto ai nomi dei tanti egiziani vittime di sparizione forzata. Il 3 febbraio 2016 è giunta la notizia della sua morte in Egitto, dopo essere stato torturato. Giulio Regeni era un ricercatore ...

Ermal Meta al 'Giffoni festival' spiega che saper scrivere correttamente è fondamentale : Fra gli appuntamenti più attesi del 'Giffoni festival 2018', evento che si tiene ormai dal 1971 [VIDEO] in provincia di Salerno, vi è stato sicuramente l'incontro che ha visto protagonista Ermal Meta. Il cantante oltre ad un'esibizione live, è stato protagonista di una 'masterclass' molto ta dal pubblico giovanile. Il cantautore parlando ai ragazzi ha raccontato di avere fatto una lunga gavetta che però gli è servita molto. Ermal Meta tenendo ...

Ermal Meta a Giffoni 2018 tra grammatica - popolarità e successo : “Il congiuntivo piace ancora” : Ermal Meta a Giffoni 2018 parla del successo ma anche della popolarità, due conquiste che non sempre hanno il medesimo significato. Tra gli ospiti della seconda giornata di Festival, l'artista di Fier si è soffermato su alcuni punti che per lui sono fondamentali, come la differenza tra popolarità e successo, oltreché sull'importanza della dimensione live per un artista. Il discorso si è incentrato su web e talent, spesso portatori di una ...

Ermal Meta si racconta - 'Il congiuntivo prima di tutto' : Rispetto ai suoi inizi, nel 1997, oggi "le case discografiche non fanno più scouting" e per farsi notare nel mondo della musica si utilizzano il web e i talent: "Bisogna distinguere tra popolarità e ...

Ermal Meta a Giffoni Music Concept il 21 luglio : orari - info utili e servizio navetta : Tanti gli ospiti della nuova edizione, ma Ermal Meta a Giffoni Music Concept il 21 luglio è certamente tra i più attesi. L'artista di Fier è attualmente in tour per il supporto di Non abbiamo armi, ma ha trovato il tempo per incontrare i ragazzi che lo attendono in Piazza Fratelli Lumière. Disponibile un servizio navetta che non è più possibile prenotare, con partenza alle 10,30 da Piazza della Concordia. In questo modo, si raggiungerà la ...

Villa Manin Estate 2018 : Ermal Meta : ... Ermal Meta Villa Manin Passariano Codroipo UD Orario - Ingresso: 21.30 Il 23/07/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.azalea.it Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Sergio ...

Programma completo dell’Home Festival di Treviso - al via il 29 agosto : anche Ermal Meta tra gli ospiti : Il Programma completo dell'Home Festival di Treviso è finalmente ufficiale. Sono messi ordinatamente in lista tutti i presenti alla prossima edizione della kermesse che prenderà avvio dal 29 agosto, con conclusione prevista per il 5 settembre. L'evento si conferma quindi come uno dei più attesi del Nord Italia, ospitato ancora una volta dall'ex Area Dogana di Treviso con durata di 5 giorni riservati alla grande musica con oltre 150 concerti ...

Torna il Cous Cous Fest Ermal Meta e i The Kolors : Tutti i concerti e gli spettacoli in programma sono gratuiti, ad eccezione del concerto di Ermal Meta, in programma venerdì 28 settembre, per il quale da oggi partono le prevendite , ticket 17,50 ...