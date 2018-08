Eric Dane | l' ex dottor Bollore di Grey' s Anatomy | è in Italia

Eric Dane protagonista del nuovo telefilm della HBO 'Euphoria' : Eric Dane , l'attore quarantacinquenne noto al grande pubblico per aver interpretato il chirurgo plastico Mark Sloan in Grey's Anatomy [VIDEO], si appresta ad iniziare un nuovo progetto. La serie che lo ha visto protagonista per ben cinque anni, The Last Ship, si concludera' quest'estate, ma Eric tornera' subito al lavoro: l'attore è stato, infatti, appena ingaggiato per girare l'episodio pilota di una nuova serie drammatica intitolata Euphoria ...

Un nuovo ruolo per Eric Dane dopo The Last Ship : l’ex Mark Sloan di Grey’s Anatomy nel pilot di Euphoria : C'è già qualcosa che bolle nella pentola del futuro di Eric Dane dopo The Last Ship: l'attore sarà infatti il co-protagonista del pilot di Euphoria, nuovo progetto televisivo targato HBO. A riportare la notizia è Deadline, che descrive la possibile futura serie come una storia di "droghe, sesso, identità, trauma, social media, amore e amicizia". L'ex Mark Sloan di Grey's Anatomy, il cui ruolo in Euphoria è ancora top secret, sarà affiancato ...