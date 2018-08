Enna dal 16 al 19 agosto il Sicily Beer Fest

Beach volley - World Tour 2018 ViEnna. Rossi/Caminati a un passo dal main draw. Le “super-canadesi” per Menegatti/Orsi Toth : Manca un solo gradino da scalare a Enrico Rossi e Marco Caminati per accedere al tabellone principale del Major Series di Vienna che ha vissuto oggi la sua prima giornata di gare, con il completamento delle qualificazioni femminili e la disputa del primo turno maschile. La coppia romagnola non ha avuto problemi a sbarazzarsi con un secco 2-0 (21-17, 21-14) dei padroni di casa Friedl/Trummer che comunque vantavano due quinti posti nel World Tour ...

Il futuro di GEnnaro Acampora è lontano dallo Spezia : La Spezia - Pare destinato a salutare di nuovo la maglia bianca Gennaro Acampora , questa volta probabilmente in maniera definitiva. Il centrocampista cresciuto tra le giovanili di Napoli, Spezia e ...

Nicola Dalmonte eletto presidente di Coldiretti RavEnna : Nicola Dalmonte Cambio al vertice di Coldiretti Ravenna. Nella serata di ieri, venerdì 27 luglio, l'Assemblea Provinciale ha eletto in modo plebiscitario Nicola Dalmonte presidente della Federazione. ...

Chi è o chi è stato Giovanni Pennacchio? Pochissimi storici della musica saprebbero rispondere a questa domanda, ma un libro appena uscita ci racconta la sua storia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gEnnaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Napoli - Verdi : 'Sorpreso dalla telefonata di Ancelotti. Il no di gEnnaio? Donadoni mi diede dello stupido' : L'arrivo di Ronaldo Infine, Verdi non può esimersi dal commentare l'arrivo di Ronaldo alla Juventus : "Lui è un fenomeno, tra i più forti al mondo. In Liga ci ho giocato contro, lo conosco. Il suo ...

Sequestrato - picchiato e portato da RavEnna ad Arezzo : salvato dalla Polstrada durante un controllo : E' stato picchiato e Sequestrato. Nascosto in una casa di Arezzo e salvato grazie ad un controllo della Polizia Stradale sulla E45. L'incredibile episodio è avvenuto tra la sera di sabato e ieri ...

Dalla Turchia sono arrivati 1200 migranti da gEnnaio. Salvini : "Gli diamo 6 miliardi all'anno - qualcosa non torna" : Il tema immigrazione continua a tenere banco nella politica italiana. Questa volta a far discutere è un numero, citato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con un intervento sui social network il responsabile del Viminale rivela che "da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare Dalla Turchia". Poi aggiunge: "Per controllare l'immigrazione l'Unione Europea (quindi anche l'Italia) sta regalando 6 miliardi di euro ...

Patrizia/ Investita e trascinata per 10 metri dall'auto del compagno Gaetano Di GEnnaro (Amore Criminale) : Patrizia, la donna è stata Investita e trascinata per dieci metri dall'auto del compagno. La storia tragica sarà ripercorsa nella trasmissione di questa sera. (Amore Criminale)(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 09:52:00 GMT)

Cina - approvato il nuovo piano triEnnale anti-smog. E lo stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Jade Raymond è sorpresa dal successo decEnnale di Assassin's Creed. Inizialmente era prevista solamente una trilogia : Sono passati parecchi anni dal lancio del primo Assassin's Creed su piattaforme di vecchia generazione e, con il passare degli anni, la serie è diventata uno dei punti di riferimento per moltissimi giocatori.Dopo la pubblicazione del primo episodio, la saga ha visto l'arrivo di molti altri titoli, spin-off e anche film. Una serie, dunque, che è riuscita a diventare popolarissima.Come riporta Videogamer, a quanto pare tutto questo enorme successo ...

Papa : a Panama dal 23 al 27 gEnnaio 2019 : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 9 LUG - "In occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Panamá, e accogliendo l'invito del Governo e dei Vescovi panamensi, Sua Santità ...