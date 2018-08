Emissioni - Proposta di Trump contro la California

quattroruote

(Di giovedì 2 agosto 2018) L'amministrazionepunta a revocare l'autorità delladi stabilire norme proprie sulledi gas di scarico per incentivare la vendita di veicoli elettrici, proponendo invece di abbassare gli standard federali di efficienza energetica introdotti sotto il mandato di Barack Obama. Il progetto di ridurre gli sforzi anti-inquinamento sarebbe in linea con la decisione presa dal presidente Donaldl'anno scorso di abbandonare l'accordo di Parigi del 2015, in base al quale i Paesi hanno accettato di adottare misure per mitigare il riscaldamento globale. Ladel dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti e dell'Epa congelerebbe gli standard di efficienza del carburante ai livelli del 2020 fino al 2026 e renderebbe di conseguenza necessario un numero significativamente inferiore di veicoli elettrici rispetto a quanto previsto. Secondo le autorità, il ...