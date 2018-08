Emanuele Scieri | l’ex parà arrestato | “Se mi incastrano | muoio in carcere Vado negli Usa

Il caso di Emanuele Scieri spiegato dall'inizio : C'è un'importante svolta nel caso di Emanuele Scieri, il militare siciliano ventiseienne trovato morto nel centro di addestramento della Folgore di Pisa, il 16 agosto del 1999. Un ex commilitone è ...

Il caso di Emanuele Scieri spiegato dall'inizio : C’è un’importante svolta nel caso di Emanuele Scieri, il militare siciliano ventiseienne trovato morto nel centro di addestramento della Folgore di Pisa, il 16 agosto del 1999. Un ex commilitone è oggi accusato di omicidio. Si tratta di Alessandro Panella, romano, classe 1979. Secondo le indagini, Scieri, la sera del 13 agosto avrebbe subito violenti atti di nonnismo che ne causarono la caduta dalla scala dove forse ...

Emanuele Scieri : clamorosa svolta a 19 anni dalla morte del parà : Nuovi sviluppi delle indagini sulla morte nel 1999, presso la Caserma dei Paracadutisti “Gamerra” di Pisa, del militare di leva Emanuele Scieri. A distanza di 19 anni si sarebbe arrivati a una svolta sul caso del militare trovato senza vita ai piedi della scala della torre di asciugatura dei paracadute. Le novità nell’inchiesta sono state rese note oggi durante una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Pisa alla quale ...

Morte del parà Emanuele Scieri - svolta nelle indagini : 19 anni dopo un arresto per omicidio : Fermato per concorso in omicidio un ex commilitone del militare trovato morto nel 1999 alla caserma "Gamerra" di Pisa. Si conferma quindi l'ombra del nonnismo dietro il caso del 27enne così come aveva accertato anche la commissione di inchiesta parlamentare che ha dato nuovo impulso alle indagini facendo riaprire il fascicolo.Continua a leggere

Emanuele Scieri : Parà morto nel 1999 - un arresto : Il 16 agosto 1999 il Parà siciliano venne trovato morto nel centro di addestramento della Folgore. A escludere il suicidio, oltre alla famiglia, le conclusioni della commissione parlamentare d’inchiesta. Il procuratore Crini: "Riteniamo che ci sia stata un’aggressione da parte dei 'nonni'". Secondo La Nazione, ai domiciliari c'è Alessandro Panella, capocamerata del reparto a cui il 26enne era stato assegnato. Un ex paracadutista è ai domiciliari ...

