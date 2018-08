Elisabetta Canalis | boom di like per lo scatto da bambina

Elisabetta Canalis : “Quando ho chiamato Bobo (Vieri) per congratularmi che diventa papà mi è venuto da piangere” : Nei primi anni 2000 l’amore tra Elisabetta Canalis e Bobo Vieri campeggiava su tutti i giornali di gossip e spopolava sul piccolo schermo. La velina per eccellenza di Striscia la notizia e il calciatore famoso che ai tempi militava nell’Inter, una relazione proseguita per quattro lunghi anni. Oggi le loro vite procedono su binari differenti, la showgirl il prossimo 12 settembre spegnerà quaranta candeline in compagnia del marito Brian Perri ...

Elisabetta Canalis : "Bobo Vieri papà? Mi è venuto da piangere col sorriso" : Elisabetta Canalis, nelle scorse ore, è stata la protagonista di una toccante intervista verità, a Vanity Fair, in cui, attraverso poche affettuose dichiarazioni, ha raccontato il legame speciale con gli affetti più cari partendo dalla figlia Skyler Eva, un regalo inaspettato che l'ha profondamente cambiata come donna: Poi l'ho cercata, femmina com'è. La sto crescendo selvaggia, non l'ho mai tirata su da un pavimento, neanche quando era ...

Bikini Vip : Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis dominano l'estate : Estate 2018, mare e Bikini in primo piano per le Vip più amate e seguite attraverso le piattaforme social. l'estate ha preso il via e anche i profili Instagram si tingono di azzurro e di oro, i ...

Elisabetta Canalis torna in Sardegna : “Il mio posto del cuore” : Elisabetta Canalis, dalle Bahamas è volata nella sua amata Sardegna. Dopo un viaggio di lavoro nell’arcipelago corallino, Eli è ritornata a casa, dove era già stata a inizio giugno. E tra uno scatto e l’altro dei bellissimi panorami e tramonti sardi, la showgirl posta delle tenere immagini insieme a sua figlia Skyler, rinominata “mini me” per l’incredibile somiglianza con la madre. Soprattutto, dedica alle sua isola ...

Elisabetta Canalis : amore in Sardegna - tra foto hot e George Clooney : L'attore più pagato al mondo ha infatti lasciato l'isola pochi giorni fa, reduce da un incidente in moto che gli ha causato una contusione al ginocchio, oltre che la sospensione della serie di cui ...

Elisabetta Canalis ritorno in Sardegna - con mamma Bruna alla ricerca del cappello bianco : CARLOFORTE- Per impegni di lavoro e approfittando della bella stagione Elisabetta Canalis ha lasciato temporaneamente la California, dove abita dai tempi della sua relazione con George Clooney,...

MADDALENA CORVAGLIA / L'amicizia con Elisabetta Canalis : "È la più bella scoperta del mondo dello spettacolo" : A un anno dal divorzio da Stef Burns, MADDALENA CORVAGLIA racconta la sua vita da mamma separata: un nuovo amore, un lavoro negli States e L'amicizia con Elisabetta Canalis(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Shopping low cost per Ilary Blasi ed Elisabetta Canalis : Anche Ilary Blasi ed Elisabetta Canalis fanno Shopping anche al mercato, come mostrano le immagini del settimanale “Chi” che le ha immortalate mentre fanno la spesa low cost. La Blasi gira tra bancarelle a Sabaudia e compra mutande e asciugamani, mentre la ex velina in Sardegna con la mamma cerca tra i banchetti del mercatino e acquista un panama bianco.

Elisabetta Canalis - è bufera per la foto della figlia su Instagram : I social network possono spesso essere terreno di fraintendimenti. Lo sa bene Elisabetta Canalis, finita al centro di una bufera per uno dei suoi ultimi post. La ex velina di Striscia la notizia ha condiviso su Instagram uno scatto della figlia Skyler Eva al termine di una giornata di divertimento sfrenato per mostrare come, sfinita, la piccola si concedesse un po’ di riposo. La didascalia della foto, però, non è piaciuta a molti utenti: ...

