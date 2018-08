Egitto | Aguirre è il nuovo ct

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Javierè ilct dell’. Lo ha reso noto la Federcalcio egiziana (EFA) che ha fatto sapere di aver raggiunto l’accordo con il tecnico messicano che sarà alla guida dei ‘Faraoni’ per i prossimi quattro anni. “Abbiamo trovato l’intesa cone lui è d’accordo con tutti i dettagli del contratto”, ha fatto sapere il presidente dell’Efa, Hany Abo Rida.sarà presentato oggi., un passato da ct sulle panchine di Messico e Giappone ed ex allenatore di Atletico Madrid, Espanyol, Saragozza e Osasuna, sostituirà l’argentino Hector Cuper che proprio oggi ha ufficializzato il suo arrivo alla nazionale dell’Uzbekistan. Con Cuper in panchina l’è arrivato alla finale della Coppa d’Africa 2017 e ottenuto una storica qualificazione alla Coppa del Mondo, per la prima volta dal ...