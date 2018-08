“Eccolo!” Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale | come si presenta 

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018)al San Raffaele con Salvini. Questa mattina il leader di Forza Italia si è recato di nuovo nel nosocomio milanese, dopo esserci già stato due giorni fa, il 30 luglio, per proseguire una serie di controlli. Anche in quest’ultimo caso,nei giorni scorsi, è stato comunicato che si tratta di controlli di routine per l’ex premier. Il fuoriprogramma, rispetto alle visite mediche, è stato politico: mentreera al San Raffaele è arrivato il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Fonti leghiste parlano solo di una visita cordiale, mentre indiscrezioni dicono che i due leader del centrodestra si siano confrontati sulle elezioni del nuovo vertice Rai, e questa è l’ipotesi più plausibile. Molti aspettavano unstanco e provato, ma il leader di Forza Italia ha lasciato la struttura nel primo pomeriggio ...