Ecco l' ultima follia dei buonisti | Salvini viene denunciato per odio

“Questo è troppo”. Disastro Ryanair ancora disagi per i passeggeri. Ecco l’ultima : Dopo la cancellazione dei voli per lo sciopero del 25 luglio il direttore marketing di Ryanair ha dichiarato che la compagnia “non pagherà compensazioni” ma Altroconsumo condanna la posizione assunta dalla compagnia. Per l’associazione lo sciopero, “programmato da tempo, contrariamente a quanto sostenuto da Ryanair, non è affatto una causa di forza maggiore e non rientra pertanto nella casistica di ‘circostanza ...

Ecco l'ultima follia dei grillini : "In quarantena bimbi vaccinati" : I consiglieri regionali del M5s, Daniele Barillari e Roberta Lombardi, hanno presentato un'aaurda proposta di legge regionale per "liberare" il Lazio dall'obbligo di vaccini.Barillari e Lombardi parlano in nome della "prevenzione" contro i vaccini e della "democratizzazione". Parole che suonano più come una provocazione che una minaccia. Anzi. Le loro parole e quindi il testo depositato e inserito nella piattaforma Rousseau, è un manifesto ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Anticipazioni e diretta 23 luglio : Ecco quando va in onda l'ultima puntata (Video) : TEMPTATION ISLAND 2018, Anticipazioni terza puntata. Falò di confronto tra Ida e Riccardo, un fidanzato in lacrime per una tentatrice e un nuovo falò per una coppia(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:52:00 GMT)

Belen e Ilary Blasi a Balalaika : Ecco perché non erano all’ultima puntata : perché Belen Rodriguez e Ilary Blasi non erano presenti all’ultima puntata di Balalaika? Ha fatto parecchio discutere l’assenza di Ilary Blasi e Belen Rodriguez all’ultima puntata di Balalaika, il programma sui Mondiali di Calcio 2018. Dopo un mese di intenso lavoro l’argentina e la moglie di Totti hanno disertato la puntata conclusiva, lasciando Nicola Savino […] L'articolo Belen e Ilary Blasi a Balalaika: ecco ...

Charlotte 1 - Baby George 0. Colpo di scena : Ecco l'ultima sui principini : La piccola infatti condizionerebbe notevolmente l'economia del Paese, più del fratello maggiore. Lo rivela un'indagine condotta dal Reader's Digest, che ha pubblicato un elenco del valore stimato dei ...

Charlotte 1 – Baby George 0. Colpo di scena : Ecco l’ultima sui principini : La Royal family britannica piace ed è seguitissima. E inoltre da quando è arrivata Meghan Markle, che il 19 maggio scorso ha sposato il principe Harry, non c’è giorno che non si parli di lei. Look (ed eventuali strappi al protocollo), segreti beauty, voci di corridoio sul rapporto con la regina o con la cognata Kate Middelton. Già, Kate. È in congedo maternità ma per certi eventi ufficiali fa un’eccezione, la duchessina. Ha ...

Rimandata l’ultima puntata di Temptation Island : Ecco quando andrà in onda e perché è stata spostata : Come vi avevo anticipato qualche settimana fa, le ultime due puntate di Temptation Island sarebbero dovute andare in onda il 30 e ed il 31 luglio, ma qualcosa è andato storto. Lo scorso 17 luglio Rai Uno ha trasmesso il nuovo telefilm The Good Doctor, totalizzando 5,2 milioni di telespettatori e ben il 28% di share. Questo risultato pare abbia spaventato il team di Kween Mary, che secondo Bubino Blog (che ha dato in esclusiva la ...

La dieta della pesca - Ecco l’ultima novità. In cosa consiste : Siamo alle solite: l’estate è arrivata, manca poco alle ferie e noi non abbiamo ancora smaltito i chiletti di troppo. Come correre ai ripari in tempi brevi? Con la dieta della pesca, un regime ipocalorico che promette di far perdere fino a 5 Kg in una settimana. La pesca è uno dei frutti estivi più amati. Depurativa, favorisce lo scioglimento dei grassi, elimina la cellulite, è ricca di vitamine A e C così come di vitamine del gruppo B e ...

Al via l'Ultimate Game Sale di Xbox : Ecco la lista dei videogiochi in sconto : Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato l'apertura dell'Ultimate Game Sale di Xbox, l'iniziativa lanciata da Microsoft che fino al 31 luglio permetterà di usufruire di importantissimi sconti su un catalogo di oltre 700 videogiochi per Xbox One e Xbox 360.Gli sconti estivi sono attivi dalle prime ore di oggi, e possiamo finalmente fornirvi la lista di tutti i titoli che sono in offerta sul Marketplace Xbox. Tra loro troviamo alcuni ...

Paola Barale? Sparita dalla tv. E infatti Ecco che si è inventata per campare. L’ultima trovata della bionda fuori dal coro : Paola Barale è una delle showgirl più amate della tv. E da anni, poi. Da quando, sfruttando la sua incredibile somiglianza con Madonna (erano davvero due gocce d’acqua!), e dai tempi in cui un faceva la valletta di Mike Bongiorno, Paola era sempre sotto i riflettori. Oggi la Barale ha 51 anni e non ha certo perso la sua bellezza. Tutt’altro. Chi la segue su Instagram lo sa bene: in costume, ma anche vestita, è una vera bomba. Fisico ...

Reazione a Catena - accadrà nell'ultima puntata - Ecco la sfida lanciata da Gabriele Corsi : L'esordio non era stato brillante e c'era già chi rimpiangeva Amadeus, ma Gabriele Corsi al timone di Reazione a Catena è riuscito a recuperare strada facendo. Se la prima...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la bomba : Ecco l'ultima richiesta di Florentino Perez al fenomeno portoghese : Ne dà conto il quotidiano spagnolo Sport , che rivela l'unica condizione che avrebbe posto Florentino Perez , presidente del Real: avrebbe chiesto a CR7 che sia lui a prendersi davanti ai tifosi la ...

Ora O Mai Più - ultima puntata del 29 giugno. Ecco gli inediti dei cantanti : ultima puntata di “Ora o Mai Più”, il nuovo talent show di Rai 1 condotto da Amadeus: Ecco tutti i brani inediti dei concorrenti – cantanti Tutto pronto per la finalissima di “Ora o Mai Più“, il talent show musicale campione d’ascolti di Rai 1. Il programma, infatti, si è rivelato uno dei grandi successi dell’estate con ascolti record. Ecco tutte le anticipazioni e il titolo dei brani inediti dei ...

IL SUPPLENTE/ Ultima puntata - Flavio Insinna : è polemica del pubblico - Ecco perché (27 giugno 2018) : Il SUPPLENTE, anticipazioni Ultima puntata 27 giugno: alle 21.50 su Raidue, Flacio Insinna si trasforma in professore di italiano per una lezione sulla Divina Commedia.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:00:00 GMT)