E' boom turisti italiani in Lituania - sempre più destinazione autonoma : A Vilnius si svolgono grandi eventi, concerti, spettacoli, mostre, festival e si possono trovare i migliori ristoranti del paese. E, per conoscere l'animo più spirituale e misterioso della Lituania, ...

Finale Mondiali 2018 - boom di turisti francesi a Trieste. "In fuga da Croazia" : La sfida di Mosca è un evento storico per il Paese balcanico. Il clima è talmente caldo che i turisti transalpini nel Paese balcanico hanno preferito una piccola "fuga" oltre confine. "Meglio seguire ...

Mondiali 2018 Russia. Francesi 'in fuga' dalla Croazia : boom di turisti a Trieste : E' Francia-Croazia ovunque. In Russia, così come nei paesi di origine delle rispettive nazioni. Ma anche a Trieste, che non ha mai accolto tanti Francesi come nel giorno della finale dei Mondiali di ...

Russia 2018 - boom di turisti francesi a Trieste in 'fuga' dalla Croazia : boom di turisti francesi oggi a Trieste. Si tratta per lo più di famiglie in 'fuga' dalla vicina Croazia, paese in cui stavano trascorrendo le vacanze estive ma che hanno deciso di lasciare '...

Mondiali - Trieste : boom di turisti francesi in arrivo dalla Croazia : Oggi, in occasione della finale dei Mondiali 2018 in Russia, sono numerosi gli arrivi di turisti francesi a Trieste: si tratta di persone giunte dalla Croazia, che hanno deciso di lasciare la meta delle loro vacanze estive in vista dello scontro diretto in programma oggi pomeriggio. Molti hanno fatto questa scelta perché preferiscono assistere alla partita dall’Italia. L'articolo Mondiali, Trieste: boom di turisti francesi in arrivo dalla ...

Spesa turisti stranieri - 'boom' da Medio Oriente e Far East : Roma, 3 lug. , askanews, Entrate turistiche in aumento, ma non soltanto grazie ai visitatori dell'eurozona: in Italia cresce in particolare la Spesa dei viaggiatori provenienti dal Medio Oriente e dal ...