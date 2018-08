Dylan Dog diventa una serie tv per il mercato internazionale

tvzap.kataweb

(Di giovedì 2 agosto 2018)Dog è pronto per il grande passo: ma non intende sposarsi mare unatv live action (con attori in carne e ossa) in inglese con cui conquistare il. A dare la notizia è la stessa casa editrice del noto Indagatore dell’Incubo che in un’intervista in esclusiva a Variety riportata come conferma sullo stesso sito del creatore non solo diDog ma anche di Tex, Mister No e Zagor ha raccontato la nuova strategia in atto. Nasce infatti una nuova divisione, la Bonelli Entertainment proprio con l’obiettivo di espandere il suo universo fummettistico su altre piattaforme ma mantenendo uno stretto controllo sulle sue creature proprio per evitare spiacevoli avventure come il brutto adattamento del 2011Dog: Dead of Night che fu una delusione al botteghino nonostante a vestire i panni del personaggio ideato da Tiziano Sclavi ci fosse ...