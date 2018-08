Due spettacoli con grande pubblico per Lara Molino e le selezioni per Miss Italia

Due settimane di spettacoli per l'estate a Bari : Vito Signorile è, invece, il curatore della sezione "Love and the Sea", con spettacoli in replica per tre giorni, dal 16 al 18 agosto, in quattro luoghi diversi della città vecchia. Alle ore 20 Rocco ...

'HanburycheSpettacolo!'18 - Due spettacoli sabato 28 e domenica 29 luglio : Fine settimana con due diversi eventi in programma per 'HanburycheSpettacolo!'18 Teatro in movimento e Concerti d'estate, rassegna di arti varie curato da 'LIBER theatrum' e diretto da Diego Marangon. ...

Torna il Quartiere in via Mazzarino - Due giorni di spettacoli con la cover band di Ligabue e Piero Mazzocchetti : Pescara. "Questi appuntamenti si aggiungono a un calendario molto importante per gli eventi della città', dichiara l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi. 'Sono date speciali perché non ...

Due ore di Eminem : a Milano il sacro rito del rap - Musica - Spettacoli : Milano - Chiamiamolo Eminenz, il vescovo del rap che officia il sacro rito dell'hip hop ai fedeli in adorazione. La prima volta di Eminem in Italia, anzi, il primo concerto: era passato da un Sanremo, ...

Vibrazioni tersicoree sul mare. Al Teatro Mediterraneo di Bisceglie Due spettacoli tra musical e contemporanea : Regia dei coreografi-ballerini Antonio Caggianelli e Grazia Di Pinto Bisceglie , BAT, Mercoledì4 lugliouno spettacolo compositoilluminerà il Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Realizzato dalla New ...

Workshop internazionale di 'Commedia dell'Arte' : in scena Due spettacoli della 'Nico Pepe' : Si tratta di due spettacoli entrambi inediti, aperti al pubblico e ad ingresso libero. Nello specifico, giovedì 28 giugno, alle ore 19, nello spazio del sagrato della Chiesa di San Francesco di Udine,...

Venerdì 29 e sabato 30 giugno Le notti di Suna : Due serate di spettacoli - sport - gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa - gara podistica semiseria. Chiusura al traffico del lungo lago.a Suna : Venerdì 29 e sabato 30 giugno #LenottidiSuna : due serate di spettacoli, sport, gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa. gara podistica semiseria Sia Venerdì 29 giugno che sabato 30 giugno, apertura cucina alle ore 19. Il menù comprende pesce di lago, ...

'Daria' - il classico di Mtv in un reboot : Due amiche alle prese con i tempi moderni - TV/Radio - Spettacoli : Mtv non è decisamente più quella degli anni Ottanta e Novanta: i video musicali oggi sono ovunque online, sui social, e sembra non ci sia più necessità di un canale televisivo specifico. Non potendo ...

Messina a lutto per i Due fratellini morti nell'incendio : annullati gli spettacoli della Notte Bianca di Sant'Antonio : Antonio partecipando al dolore annulla tutti gli spettacoli previsti per le piazze e per le strade del centro cittadino in occasione della Notte Bianca programmata per sabato 16 giugno. Invitiamo i ...

Forte Pozzacchio * centenario fine prima guerra mondiale : Due gli spettacoli - il 10 giugno 'L'Attesa' e il 23 giugno 'Rulli di Luce' - : Molte spesso le rappresentazioni artistiche sul tema tendono a focalizzare la loro attenzione sugli uomini, sui soldati, finendo per lasciare in ombra le storie delle numerose donne che ogni sera, ...

'Donizetti night' - si cercano volontari : in regalo la maglietta e Due spettacoli : disponibile online la scheda per far parte del gruppo di volontari che, come ogni anno, saranno il punto di riferimento del pubblico e degli artisti coinvolti nella Donizetti Night, a Bergamo, sabato ...

Vasco Rossi a Torino - Due ore e mezzo di rock senza mediazioni - Musica - Spettacoli : L'inizio è esplosivo, una bomba sonora lanciata in mezzo al pubblico dello Stadio Olimpico di Torino: 'Cosa succede in città', in una versione esplosiva, superrock, anzi ai limiti del metal, tanto per ...