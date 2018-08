Due premi per il Vodafone Happy Friday del 3 agosto | scegliete voi quello che preferite

Governo e la luna di miele - a Conte il 61% dei consensi : è sopra i Due vicepremier : Di Maio e Salvini apprezzati da un italiano su due. Se paragonato ai consensi dei governi degli ultimi 12 anni (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) è il dato in assoluto più alto

Incendi in Grecia - il premier Conte : “Profondamente scossi - dall’Italia Due canadair” : “Profondamente scossi per la morte di tante persone a causa degli Incendi in Grecia. L’Italia si stringe attorno alla popolazione greca e si è già attivata mettendo a disposizione due canadair“: questo il post su Twitter del presidente del Consiglio Giuseppe Conte L'articolo Incendi in Grecia, il premier Conte: “Profondamente scossi, dall’Italia due canadair” sembra essere il primo su Meteo Web.

Premier League - le quote per la prossima stagione : il Duello Guardiola-Sarri : Impegno 100%, divertimento 90%. È così che nella sua prima intervista da tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, in un ottimo inglese, ha rivelato di voler vincere qualcosa al suo primo anno in Blues. Il tecnico toscano, per fare centro al primo colpo, dovrà però fare i conti con Pep Guardiola, sua grande amico ed estimatore. Basta un occhio alle quote sulla prossima stagione del calcio inglese e subito si capisce che il Manchester City è ...

"Io tra Due vice premier e un Cerbero". Giuseppe Conte sul Fatto : "La mia mediazione vince sempre" : Giuseppe Conte esiste. Lo intervista Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, un colloquio di due ore in cui il presidente del Consiglio parla alla continua ricerca di un equilibrio, in cui si racconta e risponde su tanti temi, lasciando però poca traccia di sè, come nelle prime settimane del suo inaspettato incarico a Palazzo Chigi. Parla dei rapporti con i due viceministri ingombranti, con il "Cerbero" Giovanni Tria, del suo ruolo ...

Premio Buarné - Due giorni di musica e teatro con Bebo Storti e Aldo Ottobrino : L'appuntamento è alla Cascina Orto di Pasturana e gli spettacoli inizieranno alle 21.00. Già dalle 20.00, però, ci sarà la possibilità di gustare i piatti preparati da due autentici ambasciatori ...

A San Benedetto del Tronto la vincitrice della settantaDuesima edizione del premio Strega : ... o forse nessuna delle due cose, come ha lasciato intendere la Janeczek, è una rappresentazione minuziosa e variegata del mondo in cui si muove Gelda Taro, un mondo opulento e ricco di personaggi a ...

Due Mondi - il pubblico di Spoleto premia Jeanne D'Arc au Bucher - La scelta coraggiosa del Festival - con qualche riserva : Qualcuno presente in Piazza e aduso agli spettacoli ha azzardato l'ipotesi di un maggiore fascino dell'opera se i cantanti, gli attori e la Cotillard si fossero trovati a lato del palco o addirittura ...

Premier League - il saluto di Conte : 'Due anni di successi - grazie Chelsea' : 'grazie al Chelsea per due anni indimenticabili e per il duro lavoro che ci ha permesso di vincere insieme Premier League e Fa Cup': Antonio Conte, con un messaggio all'Ansa, chiude la sua esperienza ...

Hyundai riceve Due premi ai New Car Awards con Kona Electric e IONIQ Plug-in Hybrid : Hyundai Motor ha ottenuto un doppio successo ai New Car Awards 2018 di Auto Express, che celebrano le migliori auto nuove disponibili sul mercato, votate dai critici esperti della testata. Kona Electric e...

Helena Janeczek vince la settantaDuesima edizione del Premio Strega : Il libro racconta l'avventura umana e professionale dell'attivista politica e fotoreporter tedesca che ha segnato un posto nella storia del foto-giornalismo. Helena Janeczek durante la premiazione ha ...

A Piero Iacomoni il Giogo d'Argento. Due premi speciali a Umberto Senserini e a Andrea Settembrini : il premio giornalistico-cultura- economia ' Il Giogo d'Argento'. Nato a Monte San Savino, Piero Iacomoni si diploma a pieni voti in chimica industriale occupandosi da subito di produzione e analisi ...

Due ricercatori dell'Insubria premiato al Congresso di Igiene industriale : Davide Campagnolo e Andrea Spinazzè, assegnisti di ricerca del Gruppo di Igiene Ambientale e Occupazionale coordinato dal professor Domenico Maria Cavallo, afferente al Dipartimento di Scienza e Alta ...

La molecola speciale contro l'osteoporosi testata nello spazio : il Comune premia Due ricercatori pugliesi : Approfondimenti molecola nello spazio per studiare cura contro osteoporosi: l'Università di Bari 'vola' in orbita con la Nasa 13 marzo 2018 Una molecola 'ideale' per prevenire l'osteoporosi, testata ...

Due mafiosi evasi in Due giorni dopo permessi premio - è allarme : Due collaboratori di giustizia, entrambi in passato affiliati alla Sacra Corona Unita, la mafia pugliese, e macchiatisi di reati gravissimi sono evasi in due giorni dal carcere di Torino usufruendo di permessi premio.