Due neonate morte di pertosse | madri non vaccinate Burioni | casi in aumento  Una

Due neonate morte di pertosse nel Bresciano - le madri non erano vaccinate : Due neonate nate a poche settimane di distanza l'una dall'altra tra maggio e giugno, sono morte a causa della pertosse. Le bimbe - in cura ad Alzano e a Treviglio (in provincia di Brescia) - sono state trasferite all'Ospedale Papa Giovanni, ma non ce l'hanno fatta. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate contro la malattia.