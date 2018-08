Due neonate morte di pertosse | le madri non erano vaccinate

Due neonate muoiono di pertosse : Due neonate, nate a qualche settimana l'una dall'altra, tra maggio e giugno, sono morte all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo aver contratto la pertosse. La prima bambina, riferisce 'L'Eco di ...

Due neonate sono morte di pertosse nel Bresciano. Le madri non erano vaccinate : Due neonate, nate a poche settimane di distanza l'una dall'altra tra maggio e giugno, sono morte a causa della pertosse. Le due piccole, una di madre italiana residente nel Trevigliese e l'altra di madre romena residente nel Cremasco, erano in cura ad Alzano e a Treviglio (in provincia di Brescia), da dove erano state trasferite all'Ospedale Papa Giovanni, ma non ce l'hanno fatta. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate contro la ...

Due neonate morte di pertosse - madri non vaccinate. Burioni : casi in aumento Una malattia molto contagiosa- Scheda : I due casi tra maggio e giugno a Treviglio (Bergamo) e Crema. Le madri, secondo i sanitari che le hanno seguite , non erano vaccinate contro la malattia

