Due neonate morte di pertosse a Bergamo

La pertosse uccide Due neonate nel bergamasco - le mamme non erano vaccinate : (foto: Pixabay) Entrambi i decessi delle due neonate sono stati causati dalla pertosse e sono stati registrati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, anche se le due piccole risiedevano in aree della provincia distanti da loro e hanno contratto la pertosse in tempi diversi. La prima vittima, dopo essere stata portata dai genitori all’ospedale di Seriate, è stata trasferita a Bergamo il 17 giugno, decedendo meno di una settimana dopo, il 23 ...

Bergamo - morte Due neonate per pertosse : 12.38 Due neonate venute alla luce a poche settimane di distanza l'una dall'altra, tra maggio e giugno, sono morte all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a causa della pertosse. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate, anche se nel caso della pertosse la malattia può ripresentarsi. Le due donne, una italiana e residente vicino a Treviglio e l'altra di origine romena, residente nel Cremasco ma che gravita nella Bergamasca, avevano ...

