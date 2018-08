Napoli - blitz della polizia a Fuorigrotta : sei ordinanze cautelari per Droga : Gli uomini della polizia di Stato stanno eseguendo nel quartiere Fuorigrotta un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti ...

Blitz antiDroga a Reggio Emilia - arrestata una famiglia di nomadi : Reggio Emilia, su indagini dei carabinieri in quattro sono finiti agli arresti domiciliari. Per altre due donne è scatto l'obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria

Droga : produzione di cannabis - blitz con arresti a Vibo Valentia : blitz della Polizia di Stato di Vibo Valentia con l'arresto di diverse persone, accusa di appartenere a un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico e in particolare alla coltivazione di marijuana. Perquisizioni sono state eseguite ad Alessandria, Brescia, Caltanissetta, Catanzaro, Chieti Genova, Imperia, Lecce, Milano, Napoli, Salerno e Savona nelle sedi di una societa', attiva nella vendita online di semi di canapa ...

Vibo Valentia. Blitz antiDroga - arresti : 7.33 La Polizia di Vibo Valentia sta eseguendo 18 ordini di custodia nei confronti di persone ritenute responsabili di appartenere a un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, gestita da Emanuele Mancuso,figlio di un capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta di Limbadi Pantaleone,alias l'"ingegnere";8 persone finite in carcere, 9 ai domiciliari,per una obbligo di dimora. L'operazione "Giardini segreti", vede altre 21 persone ...

Blitz antiDroga a Taranto : 20 arresti in operazione dei carabinieri : Blitz antidroga a Taranto: 20 arresti in operazione dei carabinieri "È stata documentata - si legge in una nota - una vasta e perdurante attività di spaccio, condotta da uomini e donne, anche alla presenza di minori e disabili" Parole chiave: ...

Droga - blitz antispaccio a Rogoredo - zona di smercio : In azione carabinieri, polizia, elicottero e cani nell'area del 'boschetto' una zona frequentata da spacciatori e tossicodipendenti -

Brindisi. Blitz antiDroga dei Carabinieri 15 arresti : Più di 200 Carabinieri di Brindisi hanno portato a termine mercoledì mattina un Blitz antidroga. I militari hanno agito con il

Roma : Blitz antiDroga tra Via Giolitti e Piazza dei Cinquecento - 5 arrestati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito mirati servizi antidroga nell’area compresa tra Piazza dei Cinquecento, via Giovanni Giolitti e vie limitrofe. In poche ore, in manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti 5 pusher, due cittadini tunisini, due della Guinea e uno del Gambia, di eta’ compresa tra i 19 e 40 anni, tutti senza fissa dimora e con ...

Droga : Zaia - con blitz Polizia a Mestre è riscossa della legalità : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - “La Polizia ha fatto finalmente pulizia! Non è un facile gioco di parole ma, per fortuna, la riscossa della legalità e la “liberazione” per migliaia di cittadini che ora possono riprendersi le loro strade e ricominciare a vivere senza i venditori di morte di fronte al

Droga - scatta il maxi-blitz : arrestato anche un poliziotto : Blitz antiDroga della polizia a Milano: arrestate 23 persone, tutti italiani, tra i quali un poliziotto, un Sovrintendente. Spaccio a Comasina e Bruzzano Sono accusate di appartenere a gruppi...

Le «piazze» della Droga a Milano : blitz alla Comasina e a Bruzzano. Anche un poliziotto tra i 23 arrestati : blitz della polizia all'alba nel cuore dello spaccio della droga nei quartieri Comasina e Bruzzano. Nel mirino i membri di due organizzazioni criminali che dal 2013 almeno fino al marzo 2017 hanno ...

Maxi blitz in zona stazione a Mestre : 500 agenti a caccia di pusher e Droga : Mestre - Maxi blitz antidroga della polizia in zona stazione-quartiere Piave a Mestre : i camioncini hanno bloccato via Monte San Michele e via Trento , gli elicotteri hanno sorvolato costantemente la ...

