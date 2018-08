Dopo le proteste degli animalisti stop allo sfruttamento degli asini a Santorini

Metanodotto Larino-Chieti - proteste degli ambientalisti Dopo autorizzazione Mise : La pubblicazione lo scorso 28 giugno del Decreto di autorizzazione da parte del ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi Di Maio ha messo fine alla vicenda del Metanodotto Larino-Chieti, ma non alle polemiche. “Un’opera strategica nel trasporto gas nel centro-sud”, a detta di chi la realizza. Ma le contrarietà sul fronte delle associazioni ambientaliste, da Legambiente al Coordinamento Trivelle Zero del Molise, passando per il ...

Buffy Dopo le proteste dal reboot si passa al revival? : Toccare produzioni molto amate dai fan è sempre pericoloso, ritrovarsi sotto al fuoco incrociato di migliaia di appassionati in tutto il mondo non deve essere facile, soprattutto quando hai tra le mani un'idea tutta da verificare e ancora da sottoporre ad un possibile acquirente.Lo ha capito sulla propria pelle Monica Owusu-Breen che, sotto la supervisione di Joss Whedon, sta lavorando ad una nuova versione di Buffy. Le prime ...

Seravezza - la scultura del bacio omosex in chiesa viene spostata Dopo le proteste dei fedeli : Per dieci giorni 'Polaroid', la scultura in marmo del bacio omosessuale fra due uomini, opera dello scultore Emanuele Giannelli, è stata accanto al volto in marmo del Cristo nell'antica Pieve romanica ...

Dopo le proteste Trump fa dietrofront : "Forse la Russia ha interferito su elezioni" : Eppure durante un'intervista a Fox News, Dopo la conferenza stampa congiunta con Putin, Trump non ha minimamente accennato a questo 'errore' che era gia' rimbalzato sui media di tutto il mondo. Il ...

Chicago - ancora proteste contro la polizia violenta Dopo l’uccisione di un trentenne. Scontri e arresti : Le strade di Chicago sono state invase da una folla inferocita dopo che un agente di polizia ha ucciso a colpi di pistola un ragazzo trentenne reo di aver opposto resistenza ad un controllo. L’agente avrebbe sparato cinque colpi di pistola colpendo il ragazzo in fuga alla schiena. Il portavoce della polizia di Chicago, Anthony Guglielmi, ha dichiarato che sul posto è stata rinvenuta un’arma, senza chiarire se appartenesse alla vittima. ...

Le proteste a Nantes - Dopo che la polizia ha ucciso un ragazzo : Aveva 22 anni ed era stato fermato in auto per delle infrazioni: circolano due diverse versioni su cosa sia successo dopo The post Le proteste a Nantes, dopo che la polizia ha ucciso un ragazzo appeared first on Il Post.

"La bozza sui migranti sarà riequilibrata". La Commissione Ue corregge il tiro Dopo le proteste dell'Italia : dopo le proteste dell'Italia, condivise anche da Grecia e Malta, la Commissione Ue corregge il tiro sulla bozza conclusiva del vertice di domenica convocato su richiesta della Germania sull'immigrazione. "Condividiamo la preoccupazione dell'Italia" sulla proposta che riguarda i movimenti secondari dei migranti, "la bozza della dichiarazione di domenica sarà riequilibrata prima del vertice, si tratta solo di una bozza per la discussione". ...

Argentina cancella partita contro Israele Dopo proteste palestinesi - : L'amichevole era in programma il 9 giugno. La decisione dopo che un gruppo di sostenitori pro-Palestina si è presentato al campo d'allenamento, a Barcellona, con le maglie di Messi sporche di sangue. ...

La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste Dopo Real Madrid-Juventus : La UEFA ha comunicato di aver squalificato per tre giornate l’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon a causa dell’espulsione rimediata in Real Madrid-Juventus dello scorso 11 aprile e delle critiche rivolte dopo la partita contro l’arbitro. Buffon era stato espulso al The post La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Giordania - premier lascia Dopo proteste : 16.45 Sulla scia delle recenti proteste per il carovita il premier giordano Hani Mulki ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto è stato nominato Omar Razzaz, con l'incarico di formare nuovo governo Le proteste di piazza più intense degli ultimi cinque anni sono dovute a un aumento della pressione fiscale richiesto dal Fondo monetario internazionale: il 5% sugli individui e il 20% sulle attività imprenditoriali.Solo ieri ad Amman sono scesi in ...

Giro d'Italia - troppe buche a Roma : corsa neutralizzata Dopo le proteste : Protesta dei corridori all?ultima tappa del Giro d?Italia per le troppe buche e i sampietrini sulle strade di Roma. Le condizioni del manto stradale nel centro della Capitale fermano...