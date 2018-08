Dopo 101 anni dall’affondamento trovato il sommergibile Guglielmotti

Ritrovato Dopo 101 anni il Guglielmotti : 13.52 Localizzato sui fondali del Tirreno il relitto del sommergibile Alberto Guglielmotti , affondato per errore il 10 marzo 1917. Uno sloop inglese lo speronò scambiandolo per un battello tedesco Un tragico errore causò la morte di 14 marinai, nella prima uscita del sommergibile dopo l'addestramento.Fu la stessa Cyclamen, che lo aveva speronato, a portare i primi soccorsi. Il sommergibile è stato trovato a 400metri di profondità vicino ...

Messico - aereo con 101 persone si schianta Dopo il decollo : miracolosamente tutti vivi : A bordo del velivolo della compagnia aerea Aeromexico viaggiavano 88 passeggeri adulti, nove minori tra cui due bambini e quattro membri dell'equipaggio. Come confermato dalle autorità locali son tutti vivi . Il bilancio dell'incidente è di 85 ferirti tra cui due in gravi condizioni.Continua a leggere

Carmen Ferreri Dopo il successo di Amici svela a Rmc 101 due appuntamenti... : In diretta telefonica Carmen Ferreri su Rmc 101 al Vanessa Galipoli show , che va in onda ogni sabato mattina, ci ha svelato in anteprima due date importanti del suo tour. Carmen sarà in concerto con ...