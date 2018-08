DON MATTEO 10 “La promessa” e “La vita è un film” | la replica della serie interpretata

Giovedì 2 agosto 2018 : stasera in Tv DON MATTEO - Dio esiste e vive a Bruxelles - Nonno Scatenato e Ip Man : Egoista e bisbetico, Dio governa il mondo da un personal computer facendo letteralmente il bello e il cattivo tempo sugli uomini. Asso, Rete 4,: Asso è un accanito giocatore di carte che non rinuncia ...

DON MATTEO 10 - l’ottava puntata in replica : anticipazioni del 2 agosto : Il microcosmo di Don Matteo viene di nuovo minacciato da due terribili fatti violenti, un’agressione ad una donna e la morte di una suora. Tocca ancora una volta al sacerdote – detective, interpretato da Terence Hill riportare l’ordine e la pace nel suo mondo. In onda giovedì 2 agosto alle 21,15 in replica l’ottavo appuntamento con la decima stagione della fiction di successo di Rai1. Episodio 15, “La promessa”. I nostri ...

Terence Hill tra cinema e fiction : "DON MATTEO è un vero cowboy - vive nel confronto con gli altri" : Non era mai stato a Lampedusa e, anche se ci è arrivato con quattro ore di ritardo causa caos aereo, ha il sorriso sulle labbra, nemmeno un segno di stanchezza, nemmeno l'ombra di una lamentela: 'Mi ...

Ascolti tv - al Wind Summer Festival non basta la finale : Ilary perde ancora contro DON Matteo : Bene ma non benissimo l'esordio di Ilary Blasi al Wind Summer Festival. Lady Totti ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone del programma musicale estivo, in onda su Canale 5, ma gli...

Ascolti TV | Giovedì 26 luglio 2018. DON MATTEO in replica 15.8% - il Wind Summer Festival 13.4% : Wind Summer Festival Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.613.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.088.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.108.000 spettatori pari al 5.8% di share mentre il Campionato di Pallanuoto ne ha interessati 688.000 (4%). Su Italia 1 G.I. Joe – La Nascita dei Cobra ha catturato l’attenzione di 1.094.000 ...

DON MATTEO 10 settima puntata : trama e anticipazioni 26 luglio 2018 : DON Matteo 10 settima puntata. Giovedì 26 luglio 2018 torna su Rai 1 Don Matteo con le repliche della decima stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla settima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 10 settima puntata: trama e anticipazioni 26 luglio 2018 Don Matteo 10 settima puntata – episodio 13 Piccole stelle. Enrica, una ragazzina di 12 anni con un futuro d’attrice, viene trovata ...

DON MATTEO 10 - settima puntata il 26 luglio : la replica : Passa il tempo ma con Don Matteo si va sempre sul sicuro. Terence Hill e Nino Frassica tornano con un doppio episodio giovedì 26 luglio alle 21.20 su Rai1. Questa volta il detective in abito talare se la dovrà vedere con un misterioso caso di avvelenamento e con una strana aggressione. Come di consueto il suo acume e la sua profonda conoscenza dell’animo umano gli consentiranno di fare luce sui due casi ma soprattutto Don Matteo sarà di ...