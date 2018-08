Domeniche nei musei | la proposta di Tomaso Montanari | “Con 100 milioni cultura gratis per

Andare oltre le Domeniche gratuite nei musei - non eliminarle : Ha fatto molto scalpore la dichiarazione del ministro Alberto Bonisoli sulla fine dell'esperienza delle domeniche gratuite nei musei statali italiani. Innanzitutto, ancora una volta mi sembra importante sottolineare che è da considerare una bella notizia il fatto che una questione relativa ai musei faccia scalpore e solleciti molti dibattiti e prese di posizioni.Forse anche questo è un esito delle domeniche gratuite e della ...

Domeniche gratis nei musei - Schmidt 'Giusto cambiare - per gli Uffizi penso a promozioni alternative' : Domeniche gratuite nei musei? Per il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ' il ministro Alberto Bonisoli ha ragione : andrebbero ripensate'. La gratuità per tutti ogni prima domenica del mese va ...

Domeniche gratis nei musei - Schmidt : "Giusto cambiare - per gli Uffizi penso a promozioni alternative" : Il direttore d'accordo con il ministro Bonisoli che vuole cancellare l'iniziativa: "Ha perso la spinta iniziale. Un biglietto fortemente scontato, per esempio a 1 euro, a livello promozionale funziona meglio"

Bonisoli : 'Aboliamo le Domeniche gratis nei musei' : La notizia è dell'ultim'ora ma sta già scatenando un vespaio di polemiche nel mondo della cultura e non solo. Infatti stamane, durante una visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli, il Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ha affermato di voler abolire le domeniche gratis nei musei, iniziativa che era stata assunta dal precedente governo, per la precisione dall'allora Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini, il quale replica ...

«Aboliamo le Domeniche gratis nei musei». Che ne pensi della decisione del ministro Bonisoli? : Il titolare del dicastero dei Beni culturali annuncia per dopo l'estate lo stop all'entrata gratuita nei centri di cultura nei giorni festivi. «A livello internazionale non capiscono questa strategia e non l’apprezzano». Diteci la vostra Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore "

Bonisoli : "Dopo l'estate stop alle Domeniche gratis nei musei" : "Dopo l'estate elimineremo le domenica gratuite nei musei". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, nel corso della sua vista alla Biblioteca Nazionale di Napoli. "Le domeniche gratis - ha spiegato - andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Per l'estate non cambia nulla, ma poi le cose cambieranno. Lascerò maggiore ...

Il ministro Bonisoli annuncia : “Dopo l’estate elimineremo le Domeniche gratis nei musei” : Alberto Bonisoli, titolare del Mibac, ha annunciato che dopo l'estate saranno abolite le domeniche gratis nei musei. "Andavano bene come lancio pubblicitario dei nuovi direttori" ha dichiarato nel corso della sua vista alla Biblioteca Nazionale di Napoli. "Se qualche direttore vuole mettere una domenica gratuita potrà bene farlo".Continua a leggere