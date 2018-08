Domani “Teatri di Pietra” al Parco Archeologico di Selinunte | va in scena Papposileide

meteoweb.eu

Domani, "Teatri di Pietra" al Parco Archeologico di Selinunte. Grande evento al Tempio di Hera.

(Di giovedì 2 agosto 2018)di Pietra sta offrendo al vasto pubblico l’opportunità di godere non solo del clima di profonda riflessione sui fatti e sugli umani dell’antichità così come emergono dalle straordinarie pièces teatrali che, riviste a volte in chiave moderna, offrono uno spaccato ancora oggi valido sulla condizione dell’uomo sulla Terra ma, soprattutto, della bellezza lussureggiante dei ruderi archeologici di una delle più grandiose polis greche del Mediterraneo”. Lo ha affermato oggi, Enrico Caruso, Direttore deldiai Templi c’è. “Dopo tre spettacoli all’Acropolidisi sposterà al Tempio di Hera., Venerdì 3 Agosto, alle ore 21 e 15 – ha dichiarato il maestro Aurelio Gatti, Direttore Artistico di Teatri di Pietra – avremo l’esilarante messindia firma Mario Brancaccio dedicata ...