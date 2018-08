Dolori alla pancia | salvato a 4 anni dopo aver ingerito una batteria

Dolori addominali - bruciore a mani e piedi : segni premonitori e campanelli d’allarme di una rara patologia genetica : E’ una patologia genetica rara, ma non rarissima, caratterizzata da un accumulo di particolari grassi in varie cellule dell’organismo. Colpisce soprattutto i reni, il sistema nervoso e l’apparato cardio-circolatorio e un paziente ha un’aspettativa di vita fino a 30 anni in meno rispetto al resto della popolazione. E’ la Malattia di Fabry e si calcola che colpisca 700 italiani ma si tratta di un numero sottostimato. In totale i casi potrebbero ...