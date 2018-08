Dl dignità | previsto per oggi il primo sì della Camera

Boeri contro Di Maio e Salvini/ Dl dignità - il presidente Inps contro il Governo : previsto calo occupazione : Boeri contro Di Maio e Salvini : s contro totale tra il presidente dell' Inps e il Governo , filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:21:00 GMT)

La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità delle scommesse previsto dal “Decreto Legge dignità” : La Lega Nazionale Professionisti Serie B si associa alla preoccupazione espressa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito al contenuto del “Decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. Nell’evidenziare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel resto del mondo, dove tali divieti non esistono, si pone l’attenzione sulle ...