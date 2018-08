Dl Dignità | oggi ok della Camera

Dl Dignità - giornata piena alla Camera. Oggi 2 agosto le dichiarazioni di voto : Teleborsa, - Il decreto dignità continua il suo iter . Una maratona lunghissima nell'Aula della Camera. L'esame del provvedimento è andato avanti fino alla tarda serata di ieri 1° agosto, mentre ...

Dl Dignità : previsto per oggi il primo sì della Camera : Il testo dovrà poi passare al vaglio del Senato in tempi brevi, prima della pausa estiva. Ma è polemica tra la sinistra e il Movimento 5 stelle sullo stop alla proposta di reintrodurre l'articolo 18 -

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il Decreto Dignità torna a far discutere (26 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, 26 luglio 2018. ultim'ora: Dl Dignità, proteste imprese Veneto, interviene Garavaglia. Ieri è morto Sergio Marchionne, ex manager Fca che salvò Fiat e Chrysler(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Boeri oggi in Parlamento sul dl Dignità. E dopo l'Inps lo scontro per Di Maio è con Confindustria : Gli industriali fanno appello ai parlamentari chiedendo modifiche. Il presidente del Consiglio Conte disponibile: 'introdurremo qualche meccanismo incentivante per la trasformazione dei contratti da ...

Decreto Dignità - si infiamma lo scontro : oggi occhi puntati su Tito Boeri : Teleborsa, - Non si placano le polemiche sul Decreto dignità , ormai da giorni al centro della bufera. oggi si prospetta l'ennesima giornata calda con la replica di Tito Boeri in audizione dinanzi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Decreto Dignità e Assia Montanino - Di Maio nel mirino (19 luglio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio nella bufera dopo l'assunzione di un'amica. Milan, oggi la sentenza del Tas sull'esclusione dalle Coppe (19 luglio 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Il presidente della Camera Roberto Fico in visita al carcere di Poggioreale : "Rispettare la Dignità delle persone" : "Ho visto un carcere che sta cercando di rinnovarsi, di ristrutturarsi, che sta cercando di fare dei percorsi importanti rieducativi e di lavoro". Questo il parere del presidente della Camera, Roberto Fico, sul carcere di Poggioreale. Fico ha visitato la casa circondariale di...

Fico visita il carcere di Poggioreale 'Restituire Dignità e un futuro' : 'Beppe nei suoi post fornisce una visione del mondo e crea dibattito - dice - è un po' come è nata l'esperienza civica tramite i suoi spettacoli e, dopo il 2005, con il Movimento. Si danno delle ...

Decreto Dignità : attesa oggi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale : Dopo il superamento della prova conti, con la bollinatura apposta dalla ragioneria di Stato, si attende in queste ore la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Dignità, che dovrebbe avvenire oggi 13 luglio. Il testo del provvedimento dovrebbe entrare in Gazzetta sotto questo titolo: “misure urgenti per la Dignità dei lavoratori e delle imprese”. Il Decreto Dignità, approvato nel Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018 ...

Oggi entra in vigore il decreto Dignità ma per le opposizioni ostacola il lavoro : Le novità riguardano la durata totale dei contratti a tempo determinato, le modalità d'ingaggio e i contributi che deve pagare il datore di lavoro -

Decreto Dignità è in Gazzetta ufficiale : in vigore da oggi : Il Decreto dignità contenente “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” è finalmente stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. E’ il Decreto n.87 del 12 luglio 2018 ed è entrato in vigore oggi – sabato 14 luglio. Il Presidente – Sergio Mattarella – lo ha firmato. Ora, già assegnato alla Commissione Finanze della camera, comincerà il suo iter parlamentare lunedì prossimo – 16 luglio ore 17 -, e avrà 60 giorni ...

Decreto Dignità - Pd appoggia M5s/ Fronte del sì : "Stacchiamoli dalla Lega" : Decreto dignità, Pd appoggia M5s: spunta il Fronte del sì con Orlando e Emiliano, "stacchiamoli dalla Lega". Maurizio Martina neutrale, mentre Matteo Renzi...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:14:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio approva il “decreto Dignità” e licenzia il Jobs Act (3 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: approvato in CdM il Decreto Dignità. Mondiali, rimonta del Belgio sul Giappone, nei quarti sarà sfida al Brasile (3 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 05:20:00 GMT)