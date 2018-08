Dl dignità | Morani Pd attacca | “Fondo contro ludopatia? Si recuperino i 49 milioni che

Lavoro : Morani - dl dignità cartellino rosso per lavoratori : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il governo ammette: 8 mila posti di Lavoro persi ogni anno per i prossimi 10. cartellino rosso per migliaia di persone, espulse dal decreto Di Maio dal mercato del Lavoro. Non lo voterò mai”. Lo scrive su twitter la deputata del Pd, Alessia Morani. L'articolo Lavoro: Morani, dl Dignità cartellino rosso per lavoratori sembra essere il primo su Meteo Web.