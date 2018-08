Dl dignità | Di Maio accoglie emendamento FdI Sgarbi | “Che fosse di destra si sapeva” E

Decreto dignità - bocciato il ripristino dell’articolo 18. Di Maio : “Stiamo cambiando passo per tutelare il lavoro” : «Nelle commissioni parlamentari abbiamo migliorato ancora il Decreto Dignità, potenziando sia la lotta al precariato che il contrasto all’azzardo e la semplificazione fiscale», spiega il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il pacchetto di norme, ora al vaglio della Camera, resta immutato e i partiti di maggioranza tirano dritto respingendo via via g...

Decreto dignità - bocciato emendamento articolo 18/ Ultime notizie : Di Maio - “nessuna guerra con l'opposizione” : Decreto Dignità, bocciata reintroduzione articolo 18: clima di altissima tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:13:00 GMT)

Dl dignità - Pd e FI vs Di Maio : “Presenza muta - il nostro è un monologo”. E lui ribatte : “Niente guerra - obiettivo è la legge” : Scontro in Aula tra le opposizioni, Pd e Forza Italia in primis, e la maggioranza targata M5s-Lega, durante l’esame del decreto dignità. Dem e forzisti hanno attaccato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, presente durante il dibattito, ma senza prendere la parola o intervenire in merito degli emendamenti. “Non si è mai assistito come accade oggi a un monologo unilaterale delle opposizioni verso la ...

Decreto dignità - Zoppas : "La Lega fermi Di Maio" : L'allarme del presidente di Confindustria Veneto: "Con il Decreto dignità tante aziende sono a rischio. Saremo obbligati a non rinnovare contratti"

Brunetta a Di Maio : "Sul decreto dignità le stiamo facendo una lezione. Prenda nota e ci stupisca con un colpo di scena" : "Riconosco la sua buona fede e sono sicuro che con questo decreto lei abbia voluto davvero migliorare sinceramente le condizioni del mercato del lavoro, soprattutto per i giovani". Parte con queste premesse l'intervento con cui Renato Brunetta si rivolge direttamente a Luigi Di Maio, durante la discussione sul decreto dignità. Queste buone intenzioni sono state, secondo il deputato di Forza Italia, modificate dai tecnici ai quali il ...

Barclays spiega a Di Maio come modificare il "decreto dignità" : Milano. “La riforma del mercato del lavoro contenuta nell'attuale formulazione del Decreto Dignità, pur cercando di affrontare il dualismo del mercato dell'occupazione, comporta significativi rischi a breve e medio termine per le prospettive di crescita dell'Italia. Inoltre, rende i contratti a temp

Dl dignità - Boldrini : “Non c’è una riga sull’occupazione femminile”. Poi l’attacco a Di Maio : “Le sa o no queste cose?” : “Nel decreto dignità non c’è una riga che riguarda l’occupazione femminile”. A scagliarsi in Aula contro Luigi Di Maio, durante l’esame del decreto, è l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali. “Una grave lacuna, una dimenticanza inaccettabile. Lei signor ministro non sa che in Italia lavora solo il 49% delle donne e che al Sud la percentuale scende solo al 32%? Lo sa che a ...

Meloni canzona Di Maio : "ll suo decreto? Altro che dignità - doveva chiamarlo Visibilità" : "Più che decreto Dignità, avrebbero dovuto chiamarlo decreto Visibilità. Un provvedimento raffazzonato, ideologico, che provano a emendare in Parlamento, ma non funzionerà lo stesso". Giorgia Meloni, schietta come sempre, dà un Altro colpo di piccone al decreto Dignità firmato e fortemente voluto, oltre che difeso a spada tratta, da Luigi Di Maio.Da Verona, dove si è incontrata con gli imprenditori del "produttivo Veneto" per criticare appunto ...

Decreto dignità in Aula alla Camera. Di Maio : "Testo migliorato" : MILANO - 'Non c'è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo'...

Dl dignità - Di Maio : “In questo decreto nessun interesse di partito - né favori a banchieri - lobby o parenti” : “Nel decreto dignità non c’è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby, ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo”. A rivendicarlo alla Camera, intervenendo nella discussione sul decreto dignità, è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Per poi aggiungere: “Non c’è ...

Dl dignità - Di Maio : Provvedimento 2.0 migliorato rispetto a quello approvato dal CdM : Teleborsa, - "Sono oltre 450 gli emendamenti presentati nell'Aula della Camera al decreto dignità". Lo ha riferito il relatore per la commissione Lavoro Davide Tripiedi , M5S,. L'esame ha preso il via ...

Di Maio : nessuna pressione su Dl dignità : 14.31 "In questo decreto non c'è nessun interesse di partito, non ci sono commi nascosti che celano qualche vergogna, non ci sono favori a nessuno". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,Di Maio,intervenendo nell'Aula della Camera nel corso della discussione generale ul dl Dignità."Questo decreto- ha detto -non è nato dalle pressioni del Fmi, della Bce,della Commissione Ue,di qualche Paese e ente straniero.E' ...