Disuguaglianze | “nel 2017 in Italia 394mila milionari | il 19% in più rispetto all’anno

(Di giovedì 2 agosto 2018) Glini con un patrimonio di almeno un milione di dollari in ricchezza finanziaria personale nelerano, il 19% in piùai 330mila del 2016. E nel 2022 i Paperoni saliranno a quota 519mila. E’ quello che emerge dalla diciottesima edizione del report annuale Global Wealth del Boston Consulting Group. L’è all’ottavo posto tra gli Stati considerati, con 5mila miliardi di dollari di ricchezza personale complessiva. Sul podio gli Stati Uniti con 80mila miliardi, la Cina con 21mila e il Giappone con 17mila. In generale la ricchezza finanziaria personale globale continua a crescere e nel 2018 registra un +12%al, raggiungendo il totale di 201,9mila miliardi in dollari. Un incremento più che doppioprecedente, quando la ricchezza mondiale era cresciuta del 4%, e che rappresenta il più forte tasso di crescita annuale ...