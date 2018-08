Distribuzione Sistemi Operativi agosto 2018 : Windows 10 in scia di Windows 7 : Windows 10 corre forte e punta Windows 7 in maniera diretta. Windows all’88%, MAC al 9 mentre Linux al 2% Distribuzione Sistemi Operativi agosto 2018: Windows 10 in scia di Windows 7 Microsoft continua a spingere forte su Windows 10 e le continue promozioni e proroghe di offerte che permettono di aggiornare ed installare l’ultima […]