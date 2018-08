Disponibile un nuovo evento PUBG settimanale | tutti i dettagli su PlayerUnknown’s

Fifa 18 Patch : nuovo patch Disponibile per PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 18 per la versione PC che risolve in particolare alcuni problemi della modalità Fifa World Cup Ultimate Team. Al momento non è noto se tale patch sia necessaria anche per le versioni PS4 ed Xbox One. Di seguito le note di rilascio: Aggiorneremo questo articolo non appena ci […] L'articolo Fifa 18 patch: nuovo patch disponibile per PC proviene da I Migliori di Fifa.

Destiny 2 : Bungie pubblica un nuovo trailer del Solstizio degli Eroi e annuncia da che ora sarà Disponibile : In queste ore i fan di Destiny 2 sono in fervida attesa per l'inizio del Solstizio degli Eroi, il nuovo evento a tempo che introdurrà nel gioco nuove attività che premieranno i guardiani con preziosi equipaggiamenti.Il Solstizio è protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Bungie, che ha inoltre svelato l'ora esatta in cui l'evento batterà il calcio d'inizio. Questo appuntamento ha assunto una forte rilevanza poiché sarà l'unica occasione ...

Fifa 18 Patch : nuovo patch Disponibile per PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 18 per la versione PC che risolve in particolare alcuni problemi della modalità Fifa World Cup Ultimate Team. Al momento non è noto se tale patch sia necessaria anche per le versioni PS4 ed Xbox One. Di seguito le note di rilascio: Aggiorneremo questo articolo non appena ci […] L'articolo Fifa 18 patch: nuovo patch disponibile per PC proviene da I Migliori di Fifa.

No Man's Sky : Disponibile il nuovo aggiornamento che risolve i problemi con i salvataggi : A No Man's Sky è stata data una grande spinta grazie all'aggiornamento NEXT della scorsa settimana, anche se, come per la maggior parte delle patch importanti come questa, ci sono stati alcuni problemi iniziali. Uno dei più grandi è comparso sotto la forma di un pessimo bug che ha portato problemi ai salvataggi del gioco.Fortunatamente, come riporta Videogamer, lo sviluppatore Hello Games ha rapidamente risolto il problema con l'aggiornamento ...

Gran Turismo Sport : Disponibile l'aggiornamento di luglio che introduce le microtransazioni - nuove auto e un nuovo tracciato : Il Grande aggiornamento di luglio di Gran Turismo Sport - che porta il gioco di Polyphony Digital per PlayStation 4 alla versione 1.23 - è appena stato rilasciato, portando con sé nuove auto, una nuova traccia e, per la prima volta con questa particolare iterazione di Gran Turismo, le microtransazioni che consentono ai giocatori per comprare auto esistenti all'interno del gioco.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, il nuovo tracciato è il ...

Overwatch : il nuovo eroe Wrecking Ball sarà Disponibile dalla prossima settimana : Dopo alcune settimane di fervida attesa, oggi Blizzard ha svelato quando il nuovo eroe di Overwatch, Wrecking Ball, sarà finalmente disponibile per tutti i giocatori sui server ufficiali del gioco.Come riporta DualShockers, a partire dal prossimo 24 luglio il tenero quanto pericoloso criceto si aggiungerà al roster di personaggi dell'hero shooter di Blizzard, e i giocatori PC, PS4 e Xbox One potranno finalmente provarlo. Fino a questo momento ...

Windows 10 April Update : Disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di giugno per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.166 identificata anche come KB4345421. Changelog Addresses an issue that may cause some devices running network monitoring workloads to receive the 0xD1 Stop error because of a race condition after installing the July Update. Addresses an issue with the DHCP Failover server that may ...

Sea of Thieves : Disponibile il nuovo evento The Sunken Curse : È finalmente iniziato il nuovo evento di Sea of ​​Thieves. I pirati alle prese con il gioco di Rare possono ora partecipare all'evento più recente, The Sunken Curse, dall'11 al 25 luglio.Secondo la descrizione, i giocatori si tufferanno nelle profondità marine alla ricerca di artefatti misteriosi. I Bilge Rats, come al solito, hanno un sacco di informazioni sugli oggetti, quindi assicuratevi di ascoltare le loro conversazioni mentre ...

SWORD ART ONLINE FATAL BULLET : Disponibile il nuovo DLC : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha confermato che il DLC #2 Betrayal of Comrades per SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET è Disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC Digital via STEAM e altri distributori. nuovo DLC Disponibile per SWORD Art ONLINE Il DLC include un nuovo scenario, nuovi boss, personaggi e feature. In Betrayal of Comrades, il Copy-ArFA-sys di Kirito e Asuna compare mentre i giocatori sono ...

Beyoncé e Jay-Z - il nuovo album “Everything Is Love” Disponibile anche in CD : Yessa! The post Beyoncé e Jay-Z, il nuovo album “Everything Is Love” disponibile anche in CD appeared first on News Mtv Italia.

Telegram Desktop : Disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 : Il client ufficiale di Telegram Desktop ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 1.3.9 scaricabile dal Microsoft Store per tutti i tablet e PC con a bordo Windows 10. Changelog Segna le chat come lette o non lette dalla lista chat. Migliorata l’elusione della censura. Link al download Telegram Desktop (Free, Windows Store) ?

Oculus TV : un nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti - film e molto altro è Disponibile su Oculus Go : Oculus lancia Oculus TV, un nuovo e coinvolgente modo di vivere i propri spettacoli preferiti, film e molto altro su Oculus Go. Annunciato all'F8 2018, Oculus TV è un hub per i programmi da non perdere, come quelli di Hulu e Showtime (contenuti disponibili solo negli Stati Uniti; potrebbe essere necessaria una sottoscrizione), la programmazione sportiva come gli incontri live della MLB tramite Facebook Watch, e molto altro ancora. Il tutto ...

NI NO KUNI 2 : Disponibile un nuovo aggiornamento : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rilasciato un nuovo aggiornamento per NI NO KUNI 2: IL DESTINO DI UN REGNO che include due nuovi livelli di difficoltà, oggetti rari, risoluzione di bug e miglioramenti alla stabilità di gioco. Ni No KUNI II si aggiorna L’aggiornamento è pensato per rendere l’avventura più intensa ed è Disponibile gratuitamente. I giocatori potranno alzare ...