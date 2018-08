Disponibile la demo di Super Mario 64 realizzata da un fan con Unreal Engine 4

The Walking Dead The Final Season : Disponibile la DEMO su PS4 e Xbox One : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e la Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno distribuito oggi una nuova DEMO giocabile di The Walking Dead: The Final Season. La DEMO presenta la sequenza di gioco iniziale della nuova stagione in uscita e offre ai giocatori la prima occasione di provare il nuovissimo sistema di combattimento, il sistema di visuale e la grafica di The Final Season. La DEMO è ...

Disponibile una demo di WarioWare Gold per Nintendo 3DS : WarioWare Gold è in arrivo per Nintendo 3DS il prossimo 27 luglio in Europa, ma potete provarlo già oggi tramite una demo gratuita.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Gold è un "greatest hits", con la presenza di 300 minigiochi che spaziano dai titoli per GameBoy Advance fino a Touched, aspettatevi di vedere, quindi, WarioWare Inc, WarioWare Twisted! e WarioWare Touched!, tutto racchiuso in un nuovo pacchetto.Potete scaricare ora la demo ...

La demo E3 di Bloodstained : Ritual of the Night è Disponibile per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato, oggi, l'uscita di una nuova demo di Bloodstained: Ritual of the Night disponibile esclusivamente per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60.Questa demo, disponibile in digital download su Steam per PC, darà ai fan la possibilità di testare alcuni contenuti e caratteristiche del gioco e di avere un ...

Unravel Two : Disponibile la demo gratuita : Poche ore EA ha annunciato tramite comunicato stampa che è da oggi disponibile la demo gratuita di Unravel Two per PC, Xbox One e PS4. Pronto per una nuova avventura? Entra nel mondo di Unravel Two, lo spensierato titolo di Electronic Arts annunciato durante lo scorso EA Play per vivere gratuitamente e in prima persona le imprese del piccolo Yarny.I videogiocatori potranno esplorare i primi due capitoli di Unravel Two saltando, scivolando e ...

Il nuovo trailer di Captain Toad : Treasure Tracker mostra i livelli ambientati nei mondi di Super Mario Odyssey. Disponibile una demo gratuita su Nintendo eShop : Con zaino in spalla e torcia in fronte tutto è pronto per l'incantevole avventura di Captain Toad: Treasure Tracker, platform rompicapo in arrivo su Nintendo Switch e su console della famiglia Nintendo 3DS il 13 luglio. Il gioco include alcuni livelli basati su quattro dei Regni di Super Mario Odyssey, visibili in anteprima nel nuovo trailer. I giocatori impazienti di incontrare il Capitano Toad, a volte nervoso ma sempre coraggioso, possono ora ...

Disponibile una beta demo con nuovi contenuti per l'action RPG Indivisible : 505 Games e Lab Zero Games hanno annunciato la disponibilità di una nuova beta demo destinata ai "backers" del titolo action-RPG Indivisible, già provato in anteprima per voi. I fan che hanno supportato la campagna di crowdfunding di successo, che ha superato i $2.200.000 di fondi, potranno godersi meccaniche di gioco migliorate, nuovi nemici e nuove missioni. La demo include anche tre nuovi personaggi giocabili; l'evocatrice di piante Nuna, il ...

Disponibile la demo di Shape of the World : Shape of the World è un titolo d'esplorazione che vi farà entrare in un mondo unico pieno di forme e colori, se siete amanti di questo genere di cose non rimarrete di certo delusi.Come riporta Rockpapershotgun potete scaricare la demo gratuita per la versione PC, il titolo è generato in maniera procedurale e cambia forma attraverso l'interazione dell'utente. Parliamo di un misterioso ecosistema che cambia in ogni partita, anche in caso vogliate ...