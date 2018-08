“Dimagrita! Ora mi sento una stra***a” Loredana Bertè a top | bomba sexy a 67 anni 

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) Con il singolo “Questa sera non ti dico no” sta dominando le classifiche italiane assieme al gruppo Boombadash. La stella diè ritornata a splendere, dopo qualche anno nell’anonimato. Intervistata dal Corriere della Sera,ha parlato della sua nuova vita e dei progetti per il futuro. La cantante vuole tornare al Festival di Sanremo perché sostiene che “La riscossa è appena cominciata”.Lo scorso anno si era già presentata con una nuova canzone ma era stata esclusa, e non vorrebbe rivivere la stessa situazione perché “sarebbe davvero troppo”. E da Sanremo partirà anche la fiction sulla vita di Mia Martini, sorella di. Le riprese partiranno a breve e ad interpretare Mimì da giovane sarà l’attrice Serena Rossi.ha collaborato molto volentieri alla sceneggiatura e Caterina Caselli ha tirato fuori dal cassetto un inedito.“Ho buttato la maschera tragica ora sono una star e mifelice”. La cantante 67enne ha poi proseguito parlando del suo aspetto fisico e degli sforzi fatti per dimagrire: “Ho perso 12 chili in due anni e ora ho ritrovato la mia autostima. Sicuramente non ho fatto pace con il mondo intero, ma la mia riscossa è appena cominciata”. Infine una parentesi suoi progetti futuri, a cominciare dal Festival di Sanremo. “Se qualcosa non mi uccide nel frattempo certamente andrò. Non voglio svelare nulla sul nuovo album, il titolo è segreto. Vi do un indizio con gli autori: Curreri, Fossati, Dall’Aglio, Piccoli. Non ve ne pentirete, sarà una”.