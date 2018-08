Diletta Leotta | «Anno entusiasmante con calcio DAZN e lo show su FoxLife»

Le Iene : Addio Ilary Blasi? Diletta Leotta e Miriam Leone pronte a sostituirla : La storica conduttrice dell'irriverente programma di Italia 1 potrebbe essere sostituita da altri volti noti della tv.

Le Iene : Diletta Leotta e Miriam Leone si contendono il posto di Ilary Blasi : Le Iene, Ilary Blasi lascia? Diletta Leotta e Miriam Leone si contendono il posto di conduttrice Ilary Blasi potrebbe non essere alla conduzione del Le Iene il prossimo anno. A svelarlo, oggi, è stato il settimanale Chi. Al suo posto, stando a quanto emerso, potrebbero arrivare altre due bellissime e bravissime donne, già note al […] L'articolo Le Iene: Diletta Leotta e Miriam Leone si contendono il posto di Ilary Blasi provIene da Gossip ...

Diletta LEOTTA/ Erede di Ilaria D'Amico? Preferisce Dazn : "Sarà una sfida stimolante - allettante e moderna" : DILETTA LEOTTA ha accettato la sfida della piattaforma digitale Dazn e si prepara a guidare nuovi programmi dedicati al calcio: l'intervista al quotidiano La Stampa.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:43:00 GMT)

Diletta Leotta va a giocare in serie A a Dazn e al "Contadino cerca moglie". "Ora saprete come sono veramente" : Non solo calcio, sulla piattaforma online commenterà partite di A e di B: 'Il pubblico potrà interagire in modo nuovo'. Nello show di Fox uscirà dallo studio: 'È un salto mortale per me. sono un tipo ...

Diletta Leotta - se la Luna ti porterà fortuna... : ... in ogni caso dopo la scorpacciata di notizie e meme social sulla eclissi Lunare appena passata vi comunichiamo quali potrebbero essere i maggiori beneficiari tra i volti noti dello sport e dello ...

Diletta Leotta sexy con Brando : il VIDEO al mare infiamma l’estate : Diletta Leotta si prepara per i nuovi appuntamenti sportivi, la giornalista sarà il volto nuovo di DAZN, il servizio in streaming che permetterà ai tifosi di Serie A e Serie B di assistere ad alcune partite. Nel frattempo vacanze per la bella Diletta che è sempre più protagonista dei social, in particolar modo su Instagram. I follower ‘impazziti’ nelle ultime ore, la giornalista ha pubblicato nelle ultime ore una Storia, il ...

Diletta Leotta sempre più sexy fa il punto sulla Serie A : “Ronaldo capocannoniere - mi piace Lautaro Martinez” [GALLERY] : 1/17 Gian Mattia D'Alberto / LaPresse ...

Diletta Leotta a tu per tu con la Serie A - la giornalista fa il nome del calciatore più “intrigante” : non è Cristiano Ronaldo! : Diletta Leotta parla di Cristiano Ronaldo e della favorita per la vittoria del campionato: la giornalista confessa anche chi per lei è il calciatore più intrigante della Serie A Diletta Leotta, dopo la presentazione del calendario di Serie A avvenuta ieri, commenta la prossima stagione della massima Serie calcistica che la vedrà protagonista. Abbandonata la Serie B di Sky, la giornalista catanese si dedicherà al campionato di Serie A su ...

Diletta Leotta nella squadra di testimonial Kia : La conduttrice sportiva Diletta Leotta, da poco volto di DAZN, è la “new entry” nella squadra di influencer che hanno scelto di supportare il marchio Kia con le loro attività social e digital. Fra i volti televisivi femminili italiani più popolari sui social network, già protagonista della campagna #iolhovista che l’ha inclusa fra gli opinion […] L'articolo Diletta Leotta nella squadra di testimonial Kia sembra essere il primo ...